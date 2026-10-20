배우 박세영과 곽정욱 부부가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 결혼 5년 만에 14개월 된 딸을 공개한다.
오는 21일 방송되는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 640회는 '품에 있는 네가 벌써 그리워' 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄이 진행을 맡는 가운데 배우 박세영과 곽정욱 부부가 새로운 가족으로 합류한다. 두 사람은 드라마 '학교 2013'에서 처음 만나 8년간 연애한 끝에 결혼했다. 박세영은 남편과의 연애 및 결혼 과정을 공개한다. 그는 "드라마 촬영 당시에는 안 친했다"고 밝힌 뒤 "내가 멱살 잡고 결혼했다"고 말해 웃음을 자아낸다.
박세영은 드라마 촬영 복귀를 앞두고 곽정욱에게 육아를 맡기는 과정도 보여준다. 남편이 딸을 돌보는 데 어려움이 없도록 육아 인수인계표까지 직접 작성한 것. 계획적으로 육아 일정을 관리하는 박세영과 아내의 말을 잘 따르는 연하 남편 곽정욱의 일상이 공개될 예정이다.
두 사람의 딸 나엘이도 방송을 통해 처음 공개된다. 생후 14개월인 나엘이는 아빠 곽정욱을 닮은 외모로 눈길을 끈다. 몸무게는 9.2kg으로, 평소 음식을 잘 먹는 모습도 소개된다.
'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
오는 21일 방송되는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 640회는 '품에 있는 네가 벌써 그리워' 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄이 진행을 맡는 가운데 배우 박세영과 곽정욱 부부가 새로운 가족으로 합류한다. 두 사람은 드라마 '학교 2013'에서 처음 만나 8년간 연애한 끝에 결혼했다. 박세영은 남편과의 연애 및 결혼 과정을 공개한다. 그는 "드라마 촬영 당시에는 안 친했다"고 밝힌 뒤 "내가 멱살 잡고 결혼했다"고 말해 웃음을 자아낸다.
박세영은 드라마 촬영 복귀를 앞두고 곽정욱에게 육아를 맡기는 과정도 보여준다. 남편이 딸을 돌보는 데 어려움이 없도록 육아 인수인계표까지 직접 작성한 것. 계획적으로 육아 일정을 관리하는 박세영과 아내의 말을 잘 따르는 연하 남편 곽정욱의 일상이 공개될 예정이다.
두 사람의 딸 나엘이도 방송을 통해 처음 공개된다. 생후 14개월인 나엘이는 아빠 곽정욱을 닮은 외모로 눈길을 끈다. 몸무게는 9.2kg으로, 평소 음식을 잘 먹는 모습도 소개된다.
'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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