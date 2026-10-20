박세영과 곽정욱 부부가 14개월 된 딸을 공개한다. / 사진제공=KBS

박세영과 곽정욱 부부가 14개월 된 딸을 공개한다. / 사진제공=KBS

배우 박세영과 곽정욱 부부가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 결혼 5년 만에 14개월 된 딸을 공개한다.오는 21일 방송되는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 640회는 '품에 있는 네가 벌써 그리워' 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄이 진행을 맡는 가운데 배우 박세영과 곽정욱 부부가 새로운 가족으로 합류한다.두 사람은 드라마 '학교 2013'에서 처음 만나 8년간 연애한 끝에 결혼했다. 박세영은 남편과의 연애 및 결혼 과정을 공개한다. 그는 "드라마 촬영 당시에는 안 친했다"고 밝힌 뒤 "내가 멱살 잡고 결혼했다"고 말해 웃음을 자아낸다.박세영은 드라마 촬영 복귀를 앞두고 곽정욱에게 육아를 맡기는 과정도 보여준다. 남편이 딸을 돌보는 데 어려움이 없도록 육아 인수인계표까지 직접 작성한 것. 계획적으로 육아 일정을 관리하는 박세영과 아내의 말을 잘 따르는 연하 남편 곽정욱의 일상이 공개될 예정이다.두 사람의 딸 나엘이도 방송을 통해 처음 공개된다. 생후 14개월인 나엘이는 아빠 곽정욱을 닮은 외모로 눈길을 끈다. 몸무게는 9.2kg으로, 평소 음식을 잘 먹는 모습도 소개된다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr