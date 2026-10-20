'크라임씬 제로' 시즌2에 장진, 장동민, 박지윤, 안유진, 김지훈이 시즌1에 이어 출연한다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '크라임씬 제로'가 시즌2 제작을 확정했다. 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진 등 시즌1을 이끌었던 출연진 5명이 전원 복귀한다. 새로운 멤버 없이 기존 조합을 유지한 가운데, 매회 특별 게스트가 합류해 추리 대결을 펼칠 예정이다.넷플릭스는 20일 '크라임씬 제로 시즌2' 제작과 출연진을 확정했다고 밝혔다. 새 시즌은 2027년 공개된다.'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 출연자들이 그들 사이에 숨어 있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 예능이다. 출연자들이 각자 맡은 캐릭터를 연기하면서 사건 현장을 조사하고 증거를 분석해 범인을 추리하는 방식으로 진행된다.지난해 공개된 시즌1은 기존 '크라임씬' 시리즈의 추리 방식을 유지하면서 넷플릭스의 제작 규모를 활용한 사건 현장과 다양한 캐릭터로 주목받았다. 시즌2에서도 기존 출연진이 다시 호흡을 맞춘다.영화감독 장진은 특유의 관찰력과 추리력을 바탕으로 사건의 실마리를 찾아 나선다. 다양한 캐릭터를 연기하며 활약했던 박지윤은 이번에도 출연을 확정하면서 '크라임씬' 전 시즌, 전 회차 출연 기록을 이어가게 됐다.장동민 역시 시즌2에 합류한다. 시즌1에서 '장딸', '장이웃' 등의 캐릭터로 웃음을 안겼던 그는 날카로운 추리력과 재치 있는 상황극으로 활약했다.배우 김지훈은 심리학 전공자다운 분석력과 연기력을 활용한 심리전을 이어간다. 아이브 안유진도 다시 출연한다. 안유진은 앞선 시즌에서 적극적인 현장 탐색과 추리로 성장한 모습을 보여줬다.시즌2에서는 다섯 명의 고정 출연자와 함께 매회 특별 게스트가 등장한다. 제작진은 더욱 커진 규모의 사건 현장과 새로운 트릭을 마련해 출연자들이 추리와 역할극을 펼칠 수 있도록 구성할 예정이다.연출을 맡은 윤현준 PD는 "누가 뭐래도 '크라임씬'의 세계관을 가장 잘 이해하고 구현해 줄 수 있는 다섯이라고 생각한다"며 "모두 다시 함께 할 수 있어 기쁘고 이들과 함께 할 최고의 게스트들도 기대 많이 해달라"고 전했다.'크라임씬 제로 시즌2'는 2027년 넷플릭스를 통해 공개된다. 구체적인 공개 일정은 추후 발표될 예정이다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr