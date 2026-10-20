사진=보그 SNS

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'케데헌' 이재가 싱어송라이터 샘 김과 극비리에 결혼식을 올렸다.20일 이재의 인스타그램에는 미국 패션지 보그(Vogue)가 포착한 결혼식 당시 사진이 여러 장 게재됐다.공개된 사진들 속에는 이재가 샘김과 백년가약을 맺는 과정에서 다양한 포즈와 미소를 남기고 있는 모습. 특히 야윈 얼굴과 가녀린 몸매를 보인 이재는 당당하게 한복 자태를 뽐내는가 하면 웨딩드레스를 착용하고도 군살 없는 몸매를 보여 눈길을 끌었다.해당 패션지에 따르면 이재는 프로듀서 겸 작곡가 사무엘 김(샘김)이 오는 11월 미국 캘리포니아에서 치르려던 결혼식을 지난 17일 서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 올렸다.스테이지28은 이재의 외조부인 원로배우 신영균(99)의 옛 자택 부지이자 신영균예술문화재단이 위치한 곳이다. 또 이재의 오빠가 같은 곳에서 결혼식을 치르기도 했다.두 사람은 2017년 송라이팅 세션에서 동료로 처음 연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2023년 말 약혼했다.한편 이재는 SM엔터테인먼트 장기 연습생 출신이다. 이후 레드벨벳 '사이코', 에스파 '드라마', '아마겟돈' 등을 작곡했다. 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)의 리드 보컬이자 주요 사운드트랙 가창·작업을 맡아 유명세를 얻었다. 샘 킴은 프로듀서이자 작곡가, 컴퓨터 프로그래머로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr