가수 성시경이 신동엽의 넉살 좋은 성격에 감탄했다. / 사진=텐아시아DB

가수 성시경이 신동엽과 식당을 찾았다가 겪은 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경' 영상 캡처

가수 성시경이 코미디언 신동엽의 남다른 친화력을 보여주는 일화를 공개했다.19일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 먹을텐데' 새 영상이 공개됐다. 영상에는 서울 남대문의 한 곱창집을 방문한 성시경의 모습이 담겼다.성시경은 해당 식당이 평소 자주 찾는 곳이자 신동엽의 매니저에게도 추천받은 곳이라고 소개했다. 이어 과거 신동엽과 함께 고깃집을 방문했던 일화를 꺼냈다.당시 신동엽은 이름표를 단 직원에게 친근하게 반말을 건넸다고 한다. 성시경은 머리가 희끗희끗한 직원에게 신동엽이 거리낌 없이 말을 놓는 모습을 보고 당황했다고 밝혔다.성시경은 직원이 불쾌해할까 봐 걱정했지만, 예상과는 다른 반응이 돌아왔다고 전했다. 신동엽이 직원에게 나이를 묻더니 "저보다 동생인 줄 알았다"고 농담을 건넨 것이다.이에 직원은 웃으며 장난을 받아줬고, 이후에도 두 사람에게 여러 서비스를 제공했다고 한다. 성시경은 신동엽이 재치 있는 농담으로 분위기를 바꾸는 데 능숙하다며 그의 친화력을 칭찬했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr