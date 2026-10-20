가수 성시경이 신동엽의 넉살 좋은 성격에 감탄했다. / 사진=텐아시아DB
가수 성시경이 신동엽의 넉살 좋은 성격에 감탄했다. / 사진=텐아시아DB
가수 성시경이 코미디언 신동엽의 남다른 친화력을 보여주는 일화를 공개했다.

19일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 먹을텐데' 새 영상이 공개됐다. 영상에는 서울 남대문의 한 곱창집을 방문한 성시경의 모습이 담겼다.

성시경은 해당 식당이 평소 자주 찾는 곳이자 신동엽의 매니저에게도 추천받은 곳이라고 소개했다. 이어 과거 신동엽과 함께 고깃집을 방문했던 일화를 꺼냈다.
가수 성시경이 신동엽과 식당을 찾았다가 겪은 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경' 영상 캡처
가수 성시경이 신동엽과 식당을 찾았다가 겪은 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경' 영상 캡처
당시 신동엽은 이름표를 단 직원에게 친근하게 반말을 건넸다고 한다. 성시경은 머리가 희끗희끗한 직원에게 신동엽이 거리낌 없이 말을 놓는 모습을 보고 당황했다고 밝혔다.

성시경은 직원이 불쾌해할까 봐 걱정했지만, 예상과는 다른 반응이 돌아왔다고 전했다. 신동엽이 직원에게 나이를 묻더니 "저보다 동생인 줄 알았다"고 농담을 건넨 것이다.

이에 직원은 웃으며 장난을 받아줬고, 이후에도 두 사람에게 여러 서비스를 제공했다고 한다. 성시경은 신동엽이 재치 있는 농담으로 분위기를 바꾸는 데 능숙하다며 그의 친화력을 칭찬했다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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