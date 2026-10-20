그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 데뷔곡 'Magnetic'(마그네틱)이 스포티파이에서 9억 스트리밍을 돌파했다. K팝 그룹의 데뷔곡 가운데 가장 빠른 기록이다.20일 스포티파이에 따르면 아일릿의 'Magnetic'은 지난 18일 기준 누적 재생 수 9억 35만 1494회를 기록했다. 2024년 3월 발매 이후 약 2년 7개월 만이다.'Magnetic'은 아일릿의 데뷔 미니앨범 'SUPER REAL ME'의 타이틀곡으로, 플럭엔비와 하우스 장르를 결합한 댄스곡이다. 좋아하는 상대에게 끌리는 마음을 자석에 비유한 가사와 손가락을 활용한 안무가 화제를 모으며 SNS에서 댄스 챌린지로도 확산됐다.이 곡은 발매 당시 K팝 그룹 데뷔곡 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트에 진입했다. 발매 2년이 지난 올해에도 해외 음반협회의 인증을 추가했다.지난 2일 영국음반산업협회(BPI)로부터 실버 인증을 받았으며, 앞서 8월에는 일본레코드협회로부터 누적 스트리밍 3억 회를 기준으로 하는 트리플 플래티넘 인증을 획득했다.아일릿은 오는 26일 다섯 번째 미니앨범 'BREAK EVEN'으로 컴백한다. 지난 17~18일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 앙코르 공연에서는 타이틀곡 '체포하겠어' 무대를 처음 공개했다. 신곡은 호루라기 소리를 활용한 일렉트로 팝 장르로, 공연에서도 호루라기를 이용한 안무를 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr