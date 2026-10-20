이세돌이 결혼 생활에 대해 언급했다. / 사진=텐아시아DB

이세돌이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

바둑기사 이세돌이 결혼 21년 차에도 아내의 마음을 읽기는 어렵다고 털어놨다.20일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 바둑기사 이세돌과 배우 허성태가 게스트로 출연한다. 이세돌은 결혼 생활에 관한 이야기를 비롯해 평소 성격과 일상에 대해서도 솔직하게 밝힌다.김숙은 이세돌에게 바둑에서 상대방의 수를 예측하듯 아내의 생각도 미리 알아챌 수 있느냐고 물었다. 이에 이세돌은 "아내의 수는 영원히 알 수 없다"고 답하며 결혼 21년 차에도 쉽지 않은 부부 생활을 이야기했다.이세돌의 답변에 김종국도 대화에 합류했다. 그는 "수읽기는 안되지만 정답은 몇 개가 있다"며 아내의 마음을 모두 알 수는 없어도 상황에 맞는 대처법은 있다고 자신했다. 그러나 양세찬이 구체적인 사례를 들어 질문하자 "생각만 해도 땀이 쭉쭉 난다"며 난감해했다.이세돌은 평소 주변 사람들이 자신을 편하게 대하는 것을 좋아한다고도 밝혔다. 그는 "나한테 막대해주는 게 좋다"며 사람들이 자신을 어려워하지 않았으면 좋겠다는 뜻을 전했다.이를 들은 김숙은 곧바로 장난을 걸었다. 이세돌에게 자신보다 몸무게가 적게 나가지 않느냐고 물은 것이다. 이세돌이 되묻자 김숙은 "저 60kg다"라며 체중을 공개했다.두 사람은 몸무게가 같다는 뜻밖의 공통점도 발견했다. 이세돌은 김숙의 답변에 "오 저랑 동갑(?)이시네요"라고 말해 웃음을 자아냈다.'옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr