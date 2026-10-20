그룹 투어스 도훈 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 11월 컴백을 앞두고 기존의 밝은 이미지와는 다른 분위기의 콘셉트 사진을 공개했다.투어스는 지난 19일 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 'TO US'의 'Everglow' 버전 콘셉트 사진과 필름을 선보였다. 앞서 공개한 'Closer', 'Beyond'에 이은 세 번째 콘셉트다.공개된 사진에서 멤버들은 어두운 들판을 배경으로 앉거나 서로 몸을 기댄 채 생각에 잠긴 모습을 보여준다. 주변을 비추는 은은한 조명과 차분한 표정이 투어스가 그동안 보여준 밝고 경쾌한 이미지와 대비된다.함께 공개된 콘셉트 필름에는 멤버들이 밤길을 따라 이동하는 모습이 담겼다. 빛과 어둠을 교차해 활용한 영상은 성장 과정에서 겪는 고민과 혼란을 표현했다.이번 신보 'TO US'는 멤버들이 자신만의 모습을 찾아가는 과정을 다룬다. 투어스는 컴백에 앞서 트레일러와 'Being Myself'라는 제목의 영상 등을 공개하며 무대 밖 멤버들의 모습도 소개했다.투어스는 20일 'Beside' 버전 콘셉트 사진과 필름을 추가로 공개한다. 이어 23일 트랙리스트, 26일 하이라이트 메들리, 28일과 30일 뮤직비디오 티저를 순차적으로 선보일 예정이다.두 번째 싱글 'TO US'와 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 11월 2일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr