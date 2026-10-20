신승호가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

신승호가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 신승호가 유재석 앞에서 예상치 못한 소심한 모습을 보인다.20일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에는 배우 신승호와 채수빈이 게스트로 출연한다. 두 사람은 MC 유재석, 유연석과 함께 서울 광화문 일대에서 시민들을 만나 게임에 도전한다.이날 신승호는 큰 체격과 달리 게임을 앞두고 긴장하는 모습을 보인다. 유연석은 신승호의 등장에 "오늘 정예부대가 왔다"며 기대감을 나타내지만 막상 게임이 시작되자 예상과 다른 상황이 벌어진다.신승호는 제작진이 제한 시간을 알리기 위해 숫자를 세기 시작하자 놀라는 모습을 보인다. 그는 "시간 세지 말아주세요. 저 혼자 숫자 세고 있어요!"라고 외치며 부담감을 호소한다. 이를 지켜보던 유연석은 "그렇게까지 놀라면 어떡해"라며 웃음을 터뜨린다.이후 신승호는 게임에 적응하기 위해 반복 연습에 나선다. "될 때까지 할 거예요"라며 의지를 보인 그는 연습에 몰두한 나머지 다리에 쥐가 나는 상황까지 겪는다.유재석은 좀처럼 긴장을 풀지 못하는 신승호를 향해 "승호야 왜 이렇게 소심해"라고 말한다. 신승호가 계속된 연습 끝에 실제 게임에서는 어떤 결과를 거둘지 궁금증을 더한다.'틈만나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr