KBS 남현종 아나운서가 오는 11월 결혼한다. / 사진=KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

KBS 남현종 아나운서가 오는 11월 결혼한다. 예비 신부는 2살 연하의 비연예인으로, 두 사람은 11번의 만남 끝에 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.20일 한국일보 보도에 따르면 남현종은 오는 11월 중순 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 예비 신부는 1996년생으로 건축 설계 분야에 종사하고 있다. 두 사람은 약 2년간 교제해 왔다.남현종은 지난 4월 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 결혼을 준비하고 있다는 사실을 먼저 공개했다. 당시 그는 10년 지기 친구의 소개로 예비 신부를 만났다고 밝혔다.특히 교제를 시작하기까지 11번이나 만났다는 사실을 털어놓기도 했다. 지인의 소개로 만난 두 사람은 여러 차례 만남을 이어간 끝에 연인으로 발전했고, 약 2년간의 열애 끝에 결혼을 결정했다.1994년생인 남현종은 2018년 KBS 공채 45기 아나운서로 입사했다. '스포츠9', '뉴스타임', '황금연못', '무엇이든 물어보세요', '6시 내고향' 등 뉴스와 교양 프로그램에서 진행을 맡았다.스포츠 캐스터로도 활동해 왔다. KBS 최연소 캐스터로 알려진 그는 2020 도쿄 올림픽 당시 트라이애슬론과 근대5종 경기를 해설위원 없이 단독으로 중계한 바 있다. 올해 열린 2026 북중미 월드컵과 아이치·나고야 아시안게임 중계에도 참여했다.예능 프로그램에도 출연하며 활동 범위를 넓혔다. 전현무를 롤모델로 꼽았던 남현종은 지난 5월 K리그 중계에 나선 전현무에게 중계 노하우를 알려주기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr