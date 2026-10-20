소유가 결혼 전 동거에 대한 자신의 생각을 밝혔다. / 사진='소유기' 유튜브 캡처

소유가 결혼 전 동거에 대한 자신의 생각을 밝혔다. / 사진='소유기' 유튜브 캡처

가수 소유가 결혼 전 동거에 대한 자신의 생각을 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '소유기'에는 소유가 구독자들의 연애 고민을 듣고 조언하는 영상이 공개됐다. 소유는 남자친구와 동거를 고민하고 있다는 사연을 소개했다.사연자는 남자친구가 결혼 대신 동거를 원하고 있다고 설명했다. 함께 살 집을 마련할 때 남자친구가 더 많은 비용을 부담하는 대신 집 명의는 자신의 앞으로 해주겠다고 했다는 것. 이에 사연자는 동거를 시작해도 괜찮을지 고민을 털어놨다.사연을 들은 소유는 동거에 긍정적인 반응을 보였다. 그는 집 명의를 여자친구 앞으로 해주겠다는 남자친구의 제안에 대해 "나에 대한 믿음인 거다. 명의 이런 거 쉬운 게 아니다. 이건 사랑이다"라고 말했다.이어 소유는 "나는 완전 결혼하기 전에 동거파"라며 자신의 연애관을 밝혔다. 그는 연애할 때와 달리 함께 생활하다 보면 서로 다른 점을 발견하게 된다며 이를 맞춰가는 과정 역시 동거의 장점이라고 설명했다.소유는 "동거를 하다가 뭔가 다 맞으면 결혼 생각을 하게 되고 결혼하게 된다"고 말했다. 또 사연자가 결혼하지 않는 것에 거부감이 없다면 동거를 긍정적으로 고려해볼 만하다고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr