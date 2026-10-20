박규리가 대장암으로 발전할 위험이 있는 톱니형 선종을 발견했던 과거를 털어놨다. / 사진=TV조선 방송 화면 캡처

박규리가 대장암으로 발전할 위험이 있는 톱니형 선종을 발견했던 과거를 털어놨다. / 사진=TV조선 방송 화면 캡처

박규리가 대장암으로 발전할 위험이 있는 톱니형 선종을 발견했던 과거를 털어놨다. / 사진=TV조선 방송 화면 캡처

트로트 가수 박규리가 대장암으로 발전할 위험이 있는 톱니형 선종을 발견했던 과거를 털어놨다. 매년 대장 용종을 제거할 정도로 장 건강이 좋지 않았지만, 식습관을 개선한 뒤 건강을 회복했다고 밝혔다.지난 19일 방송된 TV조선 '기사회생'에서는 '팔팔한 장의 비밀, 식이섬유'를 주제로 박규리의 건강 관리 일상이 공개됐다. 박규리는 "과거 변비, 과민대장증후군, 장염을 달고 살며 응급실을 수시로 드나들었고, 매년 용종을 서너 개씩 떼어냈다"고 고백했다. 특히 2년 전에는 대장암으로 발전할 가능성이 있는 전암성 병변인 '톱니형 선종'까지 발견됐다고 설명했다.박규리는 과거 장 건강이 나빠진 원인으로 식습관을 꼽았다. 그는 "대구 출신이라 그런지 기름기 가득한 막창을 비롯해 매운 떡볶이, 쫄깃한 칼국수를 입에 달고 살았다"고 회상했다. 이에 출연 전문의들은 해당 식단에 식이섬유가 부족하다는 점을 지적했다.그는 식습관을 바꾸고 꾸준히 건강 관리에 힘쓰고 있다고 전했다. 그는 "식이섬유를 일일이 챙겨 먹기 힘들어, 80여 가지 채소와 과일을 동결 건조해 담아낸 생식을 매일 챙겨 먹고 있다"고 말했다. 평소 콩비지 강된장과 쌈밥 등으로 식이섬유를 섭취하는 모습도 소개했다. 식단 관리뿐 아니라 하체 운동을 병행하며 건강을 유지하고 있다는 설명이다.박규리는 최근 병원 검진에서 2년 전보다 장 건강이 좋아졌다는 결과를 받았다고 밝혔다. 그는 "부모님도 저와 함께 생식을 드신 후 화장실 걱정 없는 일상을 누리고 계신다. 실제로 꾸준히 먹어보니 몸매 관리와 유지에도 도움 되는 것 같다"고 덧붙였다.국악인 출신인 박규리는 '사랑의 아리랑', '숟가락 젓가락', '여자랍니다', '당신은 쿵 나는 짝' 등의 곡을 발표했다. 최근에는 7년 만에 신곡 '밥타령'을 발매하고 활동을 이어가고 있다. 앞서 30대에 뇌출혈을 겪었던 사실을 공개한 그는 건강 관련 방송에도 꾸준히 출연하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr