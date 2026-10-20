가수 이효리는 '연애전쟁'에서 서장훈, 김희철과 함께 MC로 활약하고 있다. / 사진제공=JTBC

지난 19일 방송된 '연애전쟁'에는 가수 다영이 게스트로 출연해 커플의 연애 고민에 대한 의견을 나눴다. / 사진=유튜브 채널 'JTBC Entertainment' 영상 캡처

가수 이효리가 서장훈 앞에서 이혼 농담을 한 다영에게 장난스럽게 주의를 줘 웃음을 자아냈다.지난 19일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 군 복무 중 여자친구와 결혼을 약속했지만 전역 후 생각이 달라졌다는 남성의 사연이 소개됐다. 출연진은 결혼을 약속한 뒤 마음을 바꾼 남성의 행동을 두고 의견을 나눴다.남성은 입대 당시 여자친구에게 결혼하자는 말을 여러 차례 건넸으나 전역 이후 여러 이유로 결혼을 망설이게 됐다고 밝혔다. 이에 이효리는 준비되지 않은 상태에서 무리하게 결혼을 진행하는 것보다 마음이 달라졌다는 사실을 밝히는 편이 나을 수 있다는 의견을 냈다.반면 서장훈은 여자친구의 입장에 공감했다. 그는 "그 말을 믿고 진지하게 결혼을 준비한 여자친구 입장에서는 손바닥 뒤집듯 태도를 바꾸니 황당한 것"이라며 남성의 태도를 지적했다.이후 이효리는 "저 나이대엔 연애하면서 괜히 결혼 이야기 꺼내면 괜히 짜릿하고 그렇지 않나"라며 젊은 연인들의 심리에 공감했다. 이를 듣던 다영은 "저는 벌써 이혼만 만 4번 했다"고 농담을 던졌다.그러나 다영은 이혼 경험이 있는 서장훈을 의식하고 곧바로 "죄송하다"고 사과했다. 이에 이효리는 "말 조심해"라고 장난스럽게 거들었고, 서장훈은 "그런 걸 죄송해하면 내가 더 이상하다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr