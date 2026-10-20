투모로우바이투게더 콘셉트 트레일러 갈무리 / 사진=빅히트 뮤직

투모로우바이투게더 콘셉트 트레일러 갈무리 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 새 앨범에서 20대 청춘들이 마주한 현실적인 고민과 불안을 다룬다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 11월 16일 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)을 발매한다. 이번 앨범에는 반복되는 일상과 답답한 현실에서 벗어나 변화를 맞이하고 싶은 청춘들의 심정을 담았다.그동안 투모로우바이투게더는 '꿈의 장', '혼돈의 장', '이름의 장', '별의 장', 'minisode' 시리즈 등을 통해 소년의 성장 과정을 그려왔다. 꿈을 좇는 설렘부터 혼란과 방황까지 성장기에 겪는 다양한 감정을 음악으로 표현했다. 신보에서는 이야기의 중심을 20대 초중반으로 옮긴다. 멤버들의 또래가 경험하는 현실의 압박과 미래에 대한 불안에 초점을 맞췄다.지난 19일 오후 9시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 콘셉트 트레일러에서도 이러한 방향성을 확인할 수 있다. 영상은 폭풍을 앞둔 상황에 놓인 다섯 멤버의 모습을 통해 변화를 기다리는 청춘의 심리를 표현했다.수빈은 거센 바람이 불기 전 호수에 몸을 담그고, 연준은 빠르게 회전하는 원통 안에서 버틴다. 범규는 옷에 달린 실밥을 거칠게 풀어내며 불안한 감정을 드러낸다. 휴닝카이는 여러 대의 모니터가 설치된 공간에서 기상 변화를 살피고 기록한다. 태현은 쏟아지는 비를 피하지 않은 채 그대로 맞는다. 다섯 멤버가 각기 다른 상황에서 폭풍과 마주하는 장면을 통해 앨범의 메시지를 전달했다.투모로우바이투게더의 미니 9집 'PERFECT STORM'은 다음 달 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr