'1%대 시청률 부진' 서강준, 송강에게 또 밀렸다…2개월 째 배우 브랜드평판 정상 탈환 실패

송강이 배우 브랜드평판 1위, 서강준이 3위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

배우 서강준이 주연작의 1%대 시청률 부진에 이어 배우 브랜드평판에서도 두 달 연속 송강에게 밀렸다. 지난달 2위였던 서강준은 이달 3위로 한 계단 내려앉았다.20일 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 10월 배우 브랜드평판 순위에 따르면 송강이 1위를 차지했다. 구교환이 2위에 올랐으며 서강준은 3위를 기록했다.이번 조사는 지난 9월 20일부터 10월 20일까지 드라마, 영화, OTT 콘텐츠에 출연한 배우 100명을 대상으로 진행됐다. 분석에 활용된 브랜드 빅데이터는 총 1억3793만5340개로, 전월 1억3788만8841개보다 0.03% 증가했다.송강은 브랜드평판지수 433만4353을 기록하며 지난달에 이어 정상을 지켰다. 참여지수 100만8373, 미디어지수 102만570, 소통지수 125만3690, 커뮤니티지수 105만1719로 집계됐다.2위 구교환의 브랜드평판지수는 429만2276으로 나타났다. 송강과의 격차는 4만2077이었다. 구교환은 미디어지수 130만6664, 소통지수 137만3433 등을 기록했다.서강준은 브랜드평판지수 409만5556으로 3위에 이름을 올렸다. 참여지수는 107만766, 미디어지수는 107만109, 소통지수는 98만2445, 커뮤니티지수는 97만2235였다.서강준은 현재 KBS2 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 남궁호 역을 맡아 열연 중이다. 그는 지난해 MBC '언더커버 하이스쿨'로 연기대상을 받았지만, 차기작인 '너 말고 다른 연애'에서 1%대 시청률 부진을 이어가며 아쉬움을 남기고 있다.반면 송강은 지난 4일 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'에서 활약하며 배우 브랜드평판 1위를 유지했다. 한국기업평판연구소 구창환 소장은 "포핸즈에서 섬세한 감정 연기로 소비자 관심을 높인 송강 브랜드가 1위로 분석됐다"고 설명했다.4위는 브랜드평판지수 405만3331을 기록한 이준영, 5위는 369만7922의 김지원이 차지했다. 이 밖에 김유정, 노재원, 이서진, 김영광, 고윤정이 10위권에 포함됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr