'나의 유죄인간'이 첫 방송부터 5%대 시청률을 기록했다./ 사진=tvN 방송 화면 캡처

'나의 유죄인간'이 첫 방송부터 5%대 시청률을 기록했다./ 사진=tvN 방송 화면 캡처

'나의 유죄인간'이 첫 방송부터 5%대 시청률을 기록했다./ 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 임시완의 연기 톤을 두고 시청자들의 반응이 엇갈리는 가운데, '나의 유죄인간'이 첫 방송부터 5%대 시청률을 기록했다. 특히 2049 남녀 시청률에서는 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.지난 19일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 1회에서는 살인 용의자로 지목된 윤이준(임시완 분)과 그를 감시하기 위해 남장 수행비서로 잠입한 형사 강재희(설인아 분)의 첫 만남이 그려졌다. 시청률은 닐슨코리아 유료 플랫폼 기준 전국 가구 평균 5.6%, 최고 6.7%를 기록했다. 수도권에서는 평균 5.6%, 최고 6.5%로 집계되며 케이블·종편 동시간대 1위를 차지했다. 2049 남녀 시청률 역시 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 정상을 기록했다.극 중 태강그룹의 차기 후계자로 입지를 다져가던 윤이준은 자기 비서 한은영(정유민 분)이 사무실 캐비닛 안에서 숨진 채 발견되면서 살인 용의자로 몰렸다. 시신을 최초로 발견했다는 이유로 의심받게 된 것. 사건을 담당한 형사기동대 소속 강재희는 윤이준을 의심할 만한 정황이 충분한데도 윗선의 압박으로 수사가 급히 마무리되자 직접 진실을 밝히기로 결심했다. 윤이준이 남성 수행비서를 채용한다는 소식을 접한 그는 평소 남자로 오해받던 외모를 활용해 위장 잠입을 계획했다.강재희의 작전은 예상보다 순조롭게 진행됐다. 윤이준이 학벌이나 경력보다 무술 실력과 경호 경험을 채용 조건으로 내세웠기 때문이다. 특수부대 출신인 강재희는 서류 전형을 통과한 뒤 윤이준과 면접장에서 마주했다. 면접에서 윤이준은 "사람 죽여봤어요?"라는 질문을 던졌다. 강재희는 직접 목격한 적은 있다며 군 복무 시절 자신의 망설임 때문에 선임이 목숨을 잃었던 기억을 꺼냈다. 이어 선임을 죽인 사람이 눈앞에 있다면 어떻게 하겠냐는 윤이준의 물음에 감정이 격해져 그를 바닥에 내동댕이쳤다.돌발 행동으로 면접에서 탈락한 강재희는 이후 주차장에서 윤이준을 공격하려던 한은영의 유족을 제압하며 다시 기회를 얻었다. 윤이준은 자신을 최우선으로 여기고 무조건 좋아해야 한다는 조건을 내걸었고, 강재희는 "좋아하겠습니다!"라고 답하며 수행비서로 채용됐다.강재희는 팀원들과 수사 상황을 공유하기 위해 카메라가 장착된 안경을 착용하고 윤이준의 저택에 들어갔다. 그러나 윤이준은 강재희를 유심히 살피던 중 갑자기 안경을 벗기며 "너, 딱 걸렸네"라고 말했다. 그의 정체를 알아챈 듯한 발언과 함께 첫 회가 마무리됐다.첫 방송에서는 살인 사건을 둘러싼 의혹과 강재희의 위장 수사 과정이 빠르게 전개됐다. 특히 윤이준과 강재희가 고용주와 수행비서로 얽히는 과정에서 코믹한 상황이 이어지며 두 인물의 관계를 중심으로 이야기가 펼쳐졌다.임시완은 속내를 알 수 없는 재벌 3세 윤이준을 특유의 말투와 표정으로 표현했다. 설인아는 정의감 강한 형사의 모습부터 남장 수행비서로 변신한 뒤의 능청스러운 태도까지 오가며 캐릭터를 소화했다. 다만 임시완의 연기 톤을 두고는 시청자들 사이에서 의견이 갈렸다. 평소와 다른 독특한 말투와 발성에 일부 시청자들은 "어색하다"는 반응을 보였다. 반면 "두고 봐야 할 것 같다", "어떤 내용이길래 캐릭터가 이런 목소리냐" 등 인물의 설정과 향후 전개를 궁금해하는 의견도 나왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr