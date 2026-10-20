크러쉬 '삐그덕' MV 티저 캡처 / 사진=피네이션

크러쉬 '삐그덕' MV 티저 캡처 / 사진=피네이션

가수 크러쉬(Crush)와 아이유가 신곡 '삐그덕' 뮤직비디오 티저에서 연인 같은 분위기를 연출했다.크러쉬는 지난 19일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상에는 무대 뒤편에서 장난치는 크러쉬와 아이유의 모습이 담겼다. 두 사람은 행거에 걸린 드레스 사이를 오가며 자연스럽게 호흡을 맞췄다. 서로를 바라보며 미소 짓는 장면과 함께 신곡 음원 일부도 공개됐다.'삐그덕 (Feat. 아이유)'은 사랑에 서툰 두 사람이 관계를 이어가는 과정을 그린 곡이다. 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했으며, 크러쉬의 부드러운 목소리와 아이유의 맑은 음색이 어우러진다.이번 싱글은 크러쉬가 약 1년 2개월 만에 발표하는 신곡이다. 크러쉬와 아이유가 정식으로 협업한 음원을 선보이는 것은 이번이 처음이다.크러쉬의 새 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)'은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr