‘4월의 신부’ 솔비, 결혼 준비하니 리즈 갱신…케이크 들고 센터 차지

가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과 결혼을 발표한 가운데 KBS 쿨FM ‘가비의 슈퍼라디오’ 측이 축하 메시지를 전했다. 방송에서 솔비의 결혼 소식을 언급하며 축하 분위기를 전한 데 이어 두 사람의 러브스토리까지 예고해 관심을 모은다.‘가비의 슈퍼라디오’ 측은 공식 SNS를 통해 솔비의 결혼을 축하하는 게시물을 공개했다.공개된 사진에는 솔비와 가비, 정혁이 함께한 모습이 담겼다. 솔비는 가비, 정혁과 함께 방송 현장에서 호흡을 맞추며 밝은 분위기를 전했다.제작진은 게시물에 “결혼 발표로 핫하다 핫한 솔비님, 그리고 결혼 발표 안 하신(?) 정혁님과 함께했어요”라는 글을 남겼다.이어 “슈퍼라디오 사상 최대 빅 뉴스! 솔비 님 결혼 축하로 도파민 넘치는 오늘 방송이었는데요”라며 솔비의 결혼 소식에 기쁜 마음을 드러냈다.또한 “KBS! 예전부터 많은 웃음 준 솔비 누나 잘 챙겨 주세요!”라는 청취자들의 축하 메시지도 소개했다. 솔비를 향한 따뜻한 축하가 이어지면서 훈훈함을 더했다.특히 제작진은 솔비의 결혼을 축하하는 데 그치지 않고 두 사람의 러브스토리까지 예고해 눈길을 끌었다.제작진은 “4월의 신부 솔비 님과 함께하는 ‘스트리트 연애 파이터’ 다음 주에도 계속되니 본방 사수는 필수!”라고 전하며 방송에 대한 기대감을 높였다.한편 솔비는 배우 이규한과 결혼을 발표해 화제를 모았다. 두 사람은 지난해 연애 예능 프로그램 ‘오래된 만남 추구’를 통해 인연을 맺었으며, 방송 이후 실제 연인으로 발전해 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr