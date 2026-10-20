‘치과의사’ 28기 정희랑 결별한 후…광수, 이젠 딸과 데이트

‘나는 솔로’ 28기 광수가 치과의사 정희와의 결별 이후 딸과 함께한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.광수는 최근 자신의 일상을 담은 사진을 통해 딸과 데이트를 즐기는 모습을 공개했다. 공개된 사진에는 카페에 앉아 음료가 담긴 컵을 들고 있는 광수의 모습이 담겼다. 안경을 쓴 채 편안한 차림으로 여유로운 시간을 보내는 모습이 시선을 사로잡았다.사진과 함께 공개된 문구에는 “성수 & 동묘 date with ma sunshine☀️ 고마워 아빠딸😍”이라는 내용이 담겼다. 딸과 함께 성수와 동묘를 방문해 데이트를 즐긴 것으로 보인다. 딸을 향한 애정이 묻어나는 표현도 눈길을 끌었다.특히 정희와의 관계에 마침표를 찍은 뒤 공개된 일상이라는 점에서 관심이 모인다. 연애의 변화를 겪은 가운데 딸과 함께 시간을 보내며 일상을 이어가는 모습이 훈훈함을 더했다.광수는 딸과의 시간을 통해 아빠로서의 다정한 면모도 드러냈다. 딸을 ‘마이 선샤인(my sunshine)’이라고 표현하며 애정을 드러낸 데 이어 “고마워 아빠딸”이라는 문구로 함께한 시간에 대한 고마움을 전했다.사진을 접한 누리꾼들의 관심도 이어지고 있다. 연애 예능에서 보여준 모습과는 또 다른 아빠 광수의 일상이 시선을 끈다.한편 광수는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 28기에 출연해 정희와 인연을 맺으며 시청자들의 관심을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr