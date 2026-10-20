가수 소유가 아이돌 활동으로 바빴을 때도 연애할 시간은 있었다고 고백했다. / 사진=텐아시아DB

가수 소유가 구독자들에게 현실적인 연애 조언을 건넸다. / 사진=유튜브 채널 '소유기' 영상 캡처

가수 소유가 20대 시절 연애에 대한 자신의 생각을 밝혔다.19일 유튜브 채널 '소유기'에는 '와 나쁜 X네 진짜.. 소유의 썰 상담소 연애편'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 소유가 구독자들의 연애 고민을 듣고 자신의 경험을 바탕으로 조언을 건네는 내용이 담겼다.한 20대 여성은 바쁜 일상 때문에 연애를 시작해도 될지 고민이라고 털어놨다. 상대방에게 충분한 시간을 내주지 못해 상처를 줄까 봐 걱정된다는 사연이었다.이에 소유는 "여러분 전쟁통에도 애가 나온다"며 "저도 20대 때 바쁘게 살았다. 하지만 연애 할 시간은 있다"고 말했다.소유는 사연자의 걱정에도 공감했다. 그는 "왜 걱정이 되는지는 알 것 같다. 너무 워커홀릭이라서 상대방에게 온전한 시간을 쏟을 자신이 없을 수도 있을 것 같다"면서도 "일단 시작을 해봐라. 시작하면 또 달라진다"고 조언했다.자신의 20대를 돌아보며 아쉬움도 드러냈다. 소유는 "저는 20대 때 연애를 많이 못 해본 게 아직도 아쉬움이 남는다"며 "어른이긴 하지만 귀엽고, 푸릇푸릇한 연애이기 때문이다. 연애는 할 수 있을 때 많이 해야 한다"고 강조했다.소유는 그룹 씨스타 멤버로 2010년 데뷔했다. 1992년생으로 올해 34세인 그는 현재 솔로 가수로 활동 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr