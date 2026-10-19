‘고발 부부’ 첫째의 위태로운 속마음이 공개된다./사진제공=MBC

‘고발 부부’ 첫째의 위태로운 속마음이 공개된다./사진제공=MBC

‘고발 부부’ 첫째의 위태로운 속마음이 공개된다.19일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’(이하 ‘결혼 지옥’) 188회에서는 지난주에 이어 ‘고발 부부’의 두 번째 이야기가 그려진다. 지난 방송에서는 아내의 네트워크 사업과 남편의 심각한 술 문제, 외도 정황을 둘러싼 부부의 갈등이 공개돼 안타까움을 자아냈다.이날 방송에서는 서로를 향한 고발에 가려져 있던 첫째의 속마음이 전해질 예정이다. 가장 가까이에서 부모의 갈등을 지켜봐 온 첫째가 쓴 “죽고 싶다”라는 문장이 공개된다. 아내는 아들이 최근 죽음에 관한 구체적인 질문까지 던졌다고 고백한다.아내는 어떻게 대답해야 할지 몰라 걱정만 하고, 남편은 첫째에게 “뭐 하자는 얘기야?”라고 다짜고짜 따져 묻는다. 걱정보다는 추궁에 가까운 말투에 MC들 모두 입을 다물지 못한다. 이어 첫째는 “엄마 아빠가 널 사랑한다고 느끼느냐”라는 질문에 모두가 예상하지 못한 대답을 해 MC들을 눈물짓게 한다.관찰 영상에서도 부모의 눈치를 살피는 첫째의 모습이 포착된다. 부부의 언성이 높아지자 아이는 아내를 끌어안고 두 손을 모은 채 싸움을 막으려 한다. 평소에도 엄마의 관심을 받기 위해 다가가지만, 아내는 그런 아들을 밀어내듯 차갑게 반응한다.첫째가 엄마를 경찰에 신고했던 사건의 전말이 밝혀진다. 남편 역시 과거 아내를 아동학대로 신고한 적이 있다고 말한다. 첫째와 남편이 아내를 경찰에 신고한 사연은 이날 오후 9시 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr