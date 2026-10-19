김영광이 로맨스 연기를 하며 자신과의 싸움을 했다고 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

김영광은 로맨스 연기를 걱정했다고 털어놨다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김영광이 '나를 충전해줘'에서 연기하며 자신과의 싸움을 했다고 밝혔다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에 출연한 배우 김영광을 만났다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 김영광이 맡은 백호랑은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세이자, 인공 심장을 가진 콤플렉스가 있는 인물이다.김영광은 처음 대본을 받았을 때를 떠올렸다. 그는 "만화 같은 설정에 흥미를 느꼈다"며 "마침 한동안 장르물에 출연하면서 무거운 분위기에서 벗어나고 싶다고 생각하던 때여서 출연을 결심했다"고 밝혔다. 이어 "주변에서 재미있을 거라고 얘기도 많이 해줬다"며 "더 나이 들면 (로맨스 작품이) 안 들어올 수도 있으니까"라고 너스레를 떨었다.김영광은 로맨스물을 찍으면서 부담이 있었냐는 말에 처음엔 걱정했다고 털어놨다. 그는 "쑥스러운 장면이 많다 보니 '표현을 잘 못 하면 어떡하지' 이런 생각을 했다"고 밝혔다. 그러면서도 "로맨스의 장점이 찍으면서 역할에 자연스럽게 몰입된다는 것 같다"며 "나중에는 몰입도 높아지고 '뭐 어때 내가 백호랑인데'라는 마음이 생기면서 갈수록 뻔뻔해졌다"고 설명했다.김영광은 촬영 중에도 마음속으로 갈등했던 일화를 공개했다. 그는 "장르물을 하다가 넘어와서 그런지 사실 기반이 아닌 것에 대해서 마음 속에서 싸움이 있었던 것 같다"고 밝혔다. 이어 "호랑의 대사를 보고 '진짜 사람이 이래요?', '아니지 않아요?'라고 그랬는데 그때마다 감독님과 채수빈 배우가 '파이팅'이라고 응원해줬다"고 말해 웃음을 자아냈다.'나를 충전해줘'는 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개된 지 이틀 만에 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr