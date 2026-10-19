“좀 역겹네요”…20기 정숙, 맘먹고 한유주 따라해봤는데

ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 20기 출연자 정숙이 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS를 통해 "한유주코어 탑승해봤어요. 좀 역겹네요..ㅋㅋ 죄송"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.공개된 영상 속 정숙은 연분홍색 레이스 상의를 입고 카메라 앞에 등장했다. 특히 정숙은 최근 유행하는 '한유주 코어' 스타일을 직접 따라 하며 색다른 모습을 선보였다. 여성스러운 의상과 단정한 헤어스타일로 특유의 화려한 이미지를 잠시 벗고 청순한 매력을 강조했다.그러나 정숙은 자신의 모습에 "좀 역겹네요"라는 거침없는 셀프 디스를 남겨 웃음을 자아냈다. 청순한 비주얼과 대비되는 솔직하고 털털한 입담이 눈길을 끌었다.한편 정숙은 '나는 SOLO' 20기에 출연해 영호와의 과감한 스킨십으로 화제를 모았다. 당시 방송에서 적극적인 애정 표현을 선보이며 '뽀뽀녀'라는 별명을 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr