김창옥이 '남겨서 뭐하게' MC로 합류한다./사진제공=tvN STORY

김창옥이 '남겨서 뭐하게' MC로 합류한다./사진제공=tvN STORY

tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'가 0%대 시청률 늪에서 고전을 면치 못하자 소통 전문가 김창옥을 새 MC로 전격 투입하며 분위기 쇄신에 나섰다.2025년 첫 방송을 시작한 '남겨서 뭐하게'는 최근 방송 내내 0%대 시청률에 머무르며 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 지난 8월 말부터 9월 중순까지 4주 연속 0.5%에 그쳤고, 지난 10월 5일 1.0%로 반짝 반등하는 듯했으나 직전 회차인 10월 12일 방송에서 다시 0.5%로 주저앉았다. 이영자와 박세리라는 걸출한 두 예능인을 전면에 내세웠음에도 뚜렷한 상승 곡선을 그리지 못한 채 정체기에 빠진 상태다.시청률 반등이 절실해진 '남겨서 뭐하게' 측은 19일 방송되는 63회부터 대한민국 대표 소통 전문가 김창옥을 새 고정 MC로 투입하는 승부수를 띄웠다. 맛자매 이영자, 박세리의 먹방 케미스트리에 김창옥의 진솔한 힐링 토크를 얹어 프로그램의 색깔을 한층 확장하겠다는 구상이다.이날 방송에서 세 MC는 문래동 철공소 골목의 칼국수 맛집에서 첫 회동을 갖는다. 음식 예능의 첫 고정 MC를 맡게 된 김창옥은 게스트 출연 당시를 회상하며 "음식이 사람들과의 좋은 소통 창구가 되는 것 같다. 정말 먹고 싶은 건 추억과 대화"라고 합류 소감을 밝힌다.기존 MC들도 환영의 뜻을 표했다. 이영자는 "김창옥 씨와 함께하는 '남겨서 뭐하게'는 배를 채우는 것은 물론 마음까지 채워주는 프로그램이 될 것"이라고 기대감을 드러냈고, 박세리 역시 "새로운 마음 밥상에 대한 기대가 크다"며 신선한 케미스트리를 예고했다.첫 게스트로는 배우 김성령과 뮤지컬 배우 최정원이 출격한다. 김성령이 꺼내놓은 고민에 김창옥이 진솔한 경험담으로 공감대를 형성하며 '소통령'다운 면모를 뽐낼 예정이다.'남겨서 뭐하게' 63회는 이날 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr