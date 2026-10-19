코미디언 홍윤화가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

홍윤화가 '미운 우리 새끼'에 출연했다. / 사진=SBS

최근 40kg 감량에 성공한 코미디언 홍윤화가 러닝 도중 편의점에서 음식을 먹은 데 이어 한식 뷔페까지 방문하며 눈길을 끌었다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 홍윤화가 가수 린, 조째즈와 함께 한강에서 슬로우 러닝에 도전하는 모습이 그려졌다.이날 홍윤화는 슬로우 러닝으로 5km 마라톤에 참가한 경험을 언급하며 전날에도 7.8km를 달렸다고 밝혔다. 다만 해당 거리를 완주하는 데 두 시간이 걸렸다고 설명했다. 린과 조째즈가 놀라워하자 홍윤화는 "이런 리액션 처음 받아본다"며 웃었다.홍윤화는 두 사람에게 5km 떨어진 맛집을 목표로 달리자고 제안했다. 그러나 본격적인 러닝이 시작되자 예상보다 느린 속도로 이동했다. 린이 속도를 높이자고 요청했지만 홍윤화는 "전 지금 오버페이스"라고 답했다. 시간이 흐르면서 점차 뒤처진 그는 "목에서 피 맛이 난다"며 힘들어했다.러닝 도중 편의점을 발견한 홍윤화는 이전과 달리 빠르게 발걸음을 옮겼다. 이후 닭가슴살과 계란, 스트링 치즈 등을 구매해 먹기 시작했다. 린이 계란을 나눠 먹는 모습을 본 홍윤화는 "계란을 왜 베어먹냐"며 계란 하나를 통째로 입에 넣었다.이어 세 사람은 한강 라면도 먹었다. 홍윤화는 "라면이 450kcal인데, 셋이 나눠 먹으면 150kcal"라며 자신만의 계산법을 내놓아 웃음을 안겼다.러닝을 마친 뒤에는 한식 뷔페를 찾았다. 홍윤화는 한 접시만 먹자고 제안하면서도 최대한 많은 음식을 담는 방법을 설명했다. 접시 가장자리까지 반찬을 채운 그는 쌈 채소를 이용해 음식이 섞이지 않도록 공간을 나누기도 했다.식사 중 린이 살찌는 체질을 확인하는 테스트를 제안하자 홍윤화는 "안 해봐도 알 것 같다. 전 어릴 때부터 좀 컸다"고 답해 웃음을 자아냈다.한편 '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr