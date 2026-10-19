임시완이 '나의 유죄인간'에서 살인 혐의를 받고 경찰 조사를 받는다. / 사진제공=tvN

임시완이 '나의 유죄인간'에서 살인 혐의를 받고 경찰 조사를 받는다. / 사진제공=tvN

배우 임시완이 '나의 유죄인간'에서 살인 혐의를 받고 경찰 조사를 받는다.19일 첫 방송되는 tvN 드라마 '나의 유죄인간'에서는 태강그룹 상무 윤이준(임시완 분)이 살인 사건에 연루돼 경찰과 대립하는 모습이 그려진다.윤이준은 철저한 일 처리와 뛰어난 업무 능력으로 태강그룹의 유력한 후계자로 꼽히는 인물이다. 경쟁 상대인 누나들 사이에서도 능력을 인정받으며 입지를 다져왔다. 그러나 살인 사건과 관련된 정황이 발견되면서 경찰의 수사 대상에 오른다.경찰 조사를 받게 된 윤이준은 살인 혐의에도 흔들림 없는 태도를 보인다. 공개된 사진 속 윤이준은 검은색 슈트에 선글라스를 착용한 채 경찰과 마주 앉아 있다. 자신을 의심하는 경찰 앞에서도 여유로운 모습을 보여 그가 사건과 어떤 관계가 있는지 궁금증을 남긴다.윤이준의 오랜 친구이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현(김정현 분)도 함께한다. 김시현은 경찰 조사 현장에서도 미소를 잃지 않고 윤이준의 곁을 지킨다. 반면 형사 박봉이(김인권 분)는 어두운 표정으로 두 사람을 바라보고 있다.살인 혐의를 받는 상황에서도 윤이준과 김시현은 당당한 태도를 유지한다. 형사 박봉이와 두 사람이 팽팽하게 맞서는 가운데 윤이준이 실제 사건에 연루된 것인지, 누군가의 음모에 휘말린 것인지 관심이 쏠린다.'나의 유죄인간'은 19일 오후 8시 50분 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr