정민아가 동하를 도둑으로 오해하며 뜻밖의 재회를 한다./ 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

정민아가 동하를 도둑으로 오해하며 뜻밖의 재회를 한다./ 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

정민아가 동하를 도둑으로 오해하며 뜻밖의 재회를 한다.19일 방송되는 KBS1 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 16회에서는 강다미(정민아 분)가 자신의 롤모델인 차승윤(동하 분)을 태블릿PC 도둑으로 의심하는 모습이 그려진다.앞서 강다미는 VIP 고객 차세나(최유빈 분)와 디자인에 대한 이야기를 나누며 가까워졌다. 그러나 두 사람의 태블릿PC가 뒤바뀌면서 문제가 생겼다. 강다미는 자신이 작업한 디자인 시안이 담긴 태블릿PC를 찾기 위해 나섰고, 차승윤은 차세나의 디자인을 검토하던 중 해당 시안이 강다미의 작품이라는 사실을 알게 됐다.이날 강다미는 잃어버린 태블릿PC를 찾던 중 차승윤과 마주친다. 오랫동안 동경해 온 디자이너를 다시 만났지만, 반가움도 잠시다. 강다미는 차승윤이 자신의 태블릿PC를 훔쳤다고 오해하고 그를 추궁한다.차승윤은 강다미에게 디자인에 관한 조언을 건넨다. 가족 문제로 디자이너의 꿈을 미뤄왔던 강다미가 이번 만남을 계기로 다시 자신의 진로를 고민하게 될지도 관심사다.한편 황금순(김영옥 분)은 첫째 아들 부부의 죽음에 얽힌 진실을 알아내기 위해 치매 환자인 척하는 행동을 이어간다.가족들 몰래 움직이던 황금순은 예상치 못한 장소에서 전진희(강경헌 분), 차인성(남성진 분)과 마주친다. 평소와 다른 황금순의 행동을 목격한 전진희는 당황한 기색을 보인다.황금순이 치매를 앓고 있다는 거짓말이 가족들에게 들통날지, 그가 감추고 있는 첫째 아들 부부의 죽음과 관련된 사연이 드러날지 관심이 쏠린다.'엄마가 미쳤어요' 16회는 19일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr