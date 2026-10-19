사진 = 강한나 인스타그램

사진 = 강한나 인스타그램

사진 = 강한나 인스타그램

배우 강한나가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진을 공개하며 청순한 미모를 뽐냈다.강한나는 최근 자신의 인스타그램에 "쌀쌀한 날씨가 좋아진 나😌🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강한나는 나무 벤치에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 따뜻한 색감의 베이지색 재킷에 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 단아한 분위기를 자아낸다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비, 미소 지을 때 드러나는 보조개가 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 강한나는 나무가 우거진 산책로에 서서 고개를 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 베이지색 재킷에 짙은 청바지를 매치하고 한 손을 주머니에 넣은 모습이 편안하면서도 세련된 분위기를 풍긴다. 다른 손에는 검은색 가방을 들고 있으며, 어깨 아래로 길게 내려오는 머리카락이 차분한 가을 스타일링과 자연스럽게 어우러진다.마지막 사진에서 강한나는 정면을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 재킷 안으로 살짝 드러난 밝은 색상의 상의와 짙은 청바지가 깔끔한 조화를 이루고, 한쪽으로 넘긴 긴 머리가 청순한 매력을 돋보이게 한다. 한 손에 검은색 가방을 들고 자연스럽게 선 모습과 부드러운 표정이 어우러져 화사한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "오늘도 넘예", "귀여워", "너무 예뻐", "이뻐", "강한나님은 일단 늙지를 않는 거 같아", "늘 이쁘네" 등의 댓글을 달았다.강한나는 지난해 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 강목주 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여줬다. 화려한 궁중 의상과 짙은 감정 연기를 선보였던 작품 속 모습과 달리 편안한 니트 차림으로 수수하고 청순한 일상 속 매력을 드러내 팬들의 환호성을 자아냈다.한편 1989년생으로 37세인 강한나는 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어가고 있으며, 2026년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2에도 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr