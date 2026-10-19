가수 박현호, 은가은 부부가 '전설의 사내'에 출연했다. / 사진=스타잇엔터, 텐아시아DB

가수 박현호, 은가은 부부가 '전설의 사내'에 출연했다. / 사진제공=MBN

가수 은가은과 박현호 부부가 동종업계 결혼을 적극 추천하며 또 다른 트로트 부부의 탄생을 기대했다.오는 21일 방송되는 MBN 예능 '전설의 사내' 15회에서는 '무명전설' TOP7과 신승태, 나태주가 속한 전사 팀, 반가희, 금잔디, 정미애, 은가은, 박현호 등이 뭉친 여인천하 팀의 '트롯 남녀 데스매치' 2차전이 펼쳐진다.이날 방송에서는 프로그램 최초로 '부부 매치'가 성사된다. 실제 부부인 은가은과 박현호가 여인천하 팀 대표로 나서는 가운데 전사 팀에서는 정연호와 이루네가 가상 부부로 호흡을 맞춘다.대결에 앞서 나태주는 이루네에게 "결혼 안 했어요?"라고 물었고 신승태는 "저는 못 했다고 말할게요"라며 농담을 건네 웃음을 안겼다. 정연호와 이루네의 조합에 MC 양세형은 "대체 이 팀은 어떻게 쥐어짠 팀이냐?"고 물었다. 이에 이루네는 "'무명전설'에서도 듀엣을 했었고 가장 설레는 키 차이를 가졌다"고 답했다.두 사람의 모습을 지켜본 은가은과 박현호는 "동종업계 결혼 완전 찬성한다. 트롯 2호 부부가 나오면 좋겠다"며 응원을 보냈다. 실제 부부와 가상 부부의 대결이 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.이어지는 '팔방미인' 대결에서는 장혜리와 하루가 맞붙는다. 장혜리는 베이스 기타를 들고 무대에 등장했고 성리는 하루에게 "캐스터네츠라도 쥐어주자"며 농담했다.본격적인 대결에 앞서 진행된 절대음감 테스트에서는 하루가 기준음 없이도 첫 음을 정확하게 맞히며 출연진을 놀라게 했다. 장혜리는 베이스 기타 연주와 퍼포먼스를 선보였다. 이를 본 김태연은 "'코첼라' 아니야?"라며 감탄했다.하루는 장윤정의 '별'을 선곡해 무대를 꾸몄다. 그의 노래를 들은 금잔디는 "상품인 리조트 석식권 받으면 하루 씨를 데려가고 싶다"며 팬심을 표현했다.한편 지난 14일 방송된 '전설의 사내'는 닐슨코리아 기준 전국 유료방송가구 2부 평균 시청률 4.2%, 분당 최고 시청률 4.7%를 기록했다. 전체 채널 예능 프로그램 중 시청률 1위에 올랐으며 14주 연속 종편·케이블 음악 프로그램 시청률 1위를 유지했다.'전설의 사내'는 21일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr