그룹 엠블렉 출신 미르가 가족 내 불화에 대해 공개했다. 미르는 배우 고은아의 친동생이다. / 사진=유튜브 채널 '방가네' 영상 캡처

미르와 고은아가 현실 남매의 모습을 보여줬다. / 사진=유튜브 채널 '방가네' 영상 캡처

배우 고은아가 8개월간 연락을 끊었던 친언니와 화해한 지 얼마 지나지 않아 또다시 갈등을 빚었다.최근 유튜브 채널 '방가네'에는 '36살 유부남인데 누나들 싸웠다고 말리러 갔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 두 누나의 다툼을 해결하기 위해 나선 그룹 엠블랙 출신 미르의 모습이 담겼다.고은아의 집을 방문한 미르는 반려견을 안은 채 답답한 심경을 드러냈다. 그는 "누나들 싸웠다는 얘기에 내가 이렇게 아기 안고 바리바리 싸서 와야 되냐. 나 36살 유부남인데 누나들 싸웠다고"라며 불만을 토로했다.이에 고은아는 언니와 갈등이 생긴 이유를 설명했다. 미르가 "40년 싸웠으면 그만 싸울 때 되지 않았냐"고 하자 그는 "이거는 싸운 게 아니라 어떻게 보면 언니가 가만히 있다가 안 들어도 되는 이야기를 들어서 기분이 나빴던 거고 난 사과를 했다"고 말했다.미르는 누나들의 다툼에 자신을 끌어들이는 상황에도 불만을 드러냈다. 그는 "큰누나랑 누나랑 싸우면 전화 와서 하는 느낌이 '넌 내 편이지?' 이런 거다. 누나들 싸우는 데 '철용이가'를 붙이지 마"라며 어느 한쪽의 편을 들어야 하는 처지가 부담스럽다고 밝혔다.자매의 반복되는 불화에 대한 걱정도 내비쳤다. 미르는 "여러분들 가족도 원래 그렇냐. 자매는 원래 싸운다고 하는데"라며 구독자들에게 질문을 던졌다. 그러면서 "저번에 싸웠을 때 8개월 갔지? 이번에 싸우면 12개월 가겠다"고 우려했다.앞서 고은아는 친언니와의 불화로 약 8개월간 왕래를 끊었다가 지난 2월 미르의 주선으로 재회해 화해한 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr