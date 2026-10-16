홈 연예가화제 피프티피프티 키나, 귀여워도 너무 귀여워 입력 2026.10.16 18:39 수정 2026.10.16 18:39 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 피프티피프티 키나가 16일 서울 성동구 원밀리언 스튜디오에서 열린 ‘디오스피스(DAUSPICE) X 하리무 협업’ 기념 ‘PARTY : THE MUSE’에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '의사 집안' 유토, 추성훈♥야노시호 '미래 사위' 되나…"사랑이 생일 축하, 로맨틱" 점심에 밥도 안 먹고 향한 곳은…28기 정희, 광수와 결별 후 근황 '19금' 성인용품 소품까지 내세우더니 결국 아는 맛…'내떨수' 평범한 전개에 반전은 [TEN스타필드] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT