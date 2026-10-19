아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 새 미니 앨범 발매에 앞서 동명의 타이틀곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 선공개한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 미니 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 동명 타이틀곡을 선공개한다. 앨범은 오는 26일 발매된다.아이브가 이번 앨범을 통해 그동안 구축해 온 '걸 판타지' 콘셉트를 확장한다. 기존의 자기 확신이라는 주제를 유지하면서 새로운 자아인 '걸 히어로'를 제시한다. 특별한 능력이 없어도 존재 자체로 강한 영향력을 발휘할 수 있다는 설정을 앨범에 담았다.타이틀곡 'Looks Can Kill'은 '누구나 자신의 삶에서 주인공이자 영웅이 될 수 있다'는 메시지를 전한다. 아이브는 타인의 시선에 흔들리지 않고 스스로 삶을 이끌어가는 태도를 노래하며, 데뷔 이후 꾸준히 강조해 온 자기 확신의 메시지를 이어간다.일렉트로닉 댄스 팝 장르의 곡으로, 묵직한 베이스와 역동적인 드럼 비트에 다양한 전자음악 사운드를 더했다. 작사에는 서지음과 래퍼 릴체리, 멤버 레이가 참여했다.아이브는 음원 공개를 하루 앞둔 지난 18일 'HERO ON SET'(히어로 온 셋) 버전의 콘셉트 포토도 선보였다. 멤버들은 각자에게 부여된 히어로의 상징색을 반영한 의상을 착용하고 다양한 포즈를 취했다. 사진에는 여섯 멤버의 개성을 살린 스타일링과 새로운 앨범의 콘셉트가 담겼다.새 미니 앨범 'Looks Can Kill'은 오는 26일 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr