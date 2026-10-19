그룹 아이브(IVE)가 새 미니 앨범 발매에 앞서 동명의 타이틀곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 선공개한다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 미니 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 동명 타이틀곡을 선공개한다. 앨범은 오는 26일 발매된다.
아이브가 이번 앨범을 통해 그동안 구축해 온 '걸 판타지' 콘셉트를 확장한다. 기존의 자기 확신이라는 주제를 유지하면서 새로운 자아인 '걸 히어로'를 제시한다. 특별한 능력이 없어도 존재 자체로 강한 영향력을 발휘할 수 있다는 설정을 앨범에 담았다. 타이틀곡 'Looks Can Kill'은 '누구나 자신의 삶에서 주인공이자 영웅이 될 수 있다'는 메시지를 전한다. 아이브는 타인의 시선에 흔들리지 않고 스스로 삶을 이끌어가는 태도를 노래하며, 데뷔 이후 꾸준히 강조해 온 자기 확신의 메시지를 이어간다.
일렉트로닉 댄스 팝 장르의 곡으로, 묵직한 베이스와 역동적인 드럼 비트에 다양한 전자음악 사운드를 더했다. 작사에는 서지음과 래퍼 릴체리, 멤버 레이가 참여했다.
아이브는 음원 공개를 하루 앞둔 지난 18일 'HERO ON SET'(히어로 온 셋) 버전의 콘셉트 포토도 선보였다. 멤버들은 각자에게 부여된 히어로의 상징색을 반영한 의상을 착용하고 다양한 포즈를 취했다. 사진에는 여섯 멤버의 개성을 살린 스타일링과 새로운 앨범의 콘셉트가 담겼다.
새 미니 앨범 'Looks Can Kill'은 오는 26일 정식 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 미니 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 동명 타이틀곡을 선공개한다. 앨범은 오는 26일 발매된다.
아이브가 이번 앨범을 통해 그동안 구축해 온 '걸 판타지' 콘셉트를 확장한다. 기존의 자기 확신이라는 주제를 유지하면서 새로운 자아인 '걸 히어로'를 제시한다. 특별한 능력이 없어도 존재 자체로 강한 영향력을 발휘할 수 있다는 설정을 앨범에 담았다. 타이틀곡 'Looks Can Kill'은 '누구나 자신의 삶에서 주인공이자 영웅이 될 수 있다'는 메시지를 전한다. 아이브는 타인의 시선에 흔들리지 않고 스스로 삶을 이끌어가는 태도를 노래하며, 데뷔 이후 꾸준히 강조해 온 자기 확신의 메시지를 이어간다.
일렉트로닉 댄스 팝 장르의 곡으로, 묵직한 베이스와 역동적인 드럼 비트에 다양한 전자음악 사운드를 더했다. 작사에는 서지음과 래퍼 릴체리, 멤버 레이가 참여했다.
아이브는 음원 공개를 하루 앞둔 지난 18일 'HERO ON SET'(히어로 온 셋) 버전의 콘셉트 포토도 선보였다. 멤버들은 각자에게 부여된 히어로의 상징색을 반영한 의상을 착용하고 다양한 포즈를 취했다. 사진에는 여섯 멤버의 개성을 살린 스타일링과 새로운 앨범의 콘셉트가 담겼다.
새 미니 앨범 'Looks Can Kill'은 오는 26일 정식 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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