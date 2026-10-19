배우 안은진이 출연 중인 '너 말고 다른 연애'가 성추행을 협박 수단으로 활용한 대사로 논란에 휩싸였다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 안은진이 출연 중인 '너 말고 다른 연애'가 성추행을 협박 수단으로 활용한 대사로 논란에 휩싸였다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 안은진이 출연 중인 '너 말고 다른 연애'가 성추행을 협박 수단으로 활용한 대사로 논란에 휩싸였다. 시청률이 1%대까지 하락하며 고전을 면치 못하는 가운데, 극 중 인물의 부적절한 발언을 두고 제작진을 향한 비판이 이어지고 있다.지난 18일 방송된 KBS2 토·일 드라마 '너 말고 다른 연애' 10회에서는 재강로펌 변호사 한태승(이주안 분)이 동료 변호사와 언쟁을 벌이는 모습이 그려졌다.한태승의 동료 변호사는 "변호사 품위 적당히 망쳐라. 술 접대, 로비 그런 걸로 연명하는 거 그만해라. 솔직히 그쪽이랑 같은 변호사라는 거 수치스럽다"며 그를 비난했다. 한태승은 "수치는, 패소가 수치인 거다. 난 너처럼 판검사 부모님이 없어서 패소 안 하려면 이 악물고 뭐든 다 해야 한다"고 맞섰다. 이에 동료는 "하긴 사람도 죽여 봤는데 개XX 짓은 쉬우셨겠다"고 받아쳤다.분노한 한태승이 상대에게 달려들려 하자 이미도(안은진 분)가 두 사람 사이를 가로막았다. 이어 동료 변호사를 향해 "나는 1분 후에 너를 성추행할 거야. 당장 안 꺼지면 무슨 일이 있어도 네 바지를 벗겨서 여기서 개망신줄 거야. 이 악물고 덤비면 너 하나쯤 속옷까지 벗기는 건 일도 아니거든. 진짜야, 나 힘세"라고 경고했다.해당 장면은 이미도가 한태승을 보호하기 위해 나서는 과정에서 등장했다. 그러나 성추행과 강제 탈의를 상대를 제압하는 수단으로 표현했다는 점에서 방송 이후 부적절하다는 지적이 나왔다. 특히 이 같은 발언을 통쾌한 대응처럼 연출한 방식에 대한 비판이 제기됐다.일부 누리꾼은 "성추행을 사이다 대사로 쓰는 게 맞냐" 라며 장면의 필요성에 의문을 표했다. 또 "2026년에 이런 대사가 나온다는 게 말이 되냐"는 반응도 이어졌다. 비판은 극본과 연출을 향해서도 제기됐다. 일부 시청자는 "대사 연출 다 너무 구리다", "배우들이 불쌍하다", "대본 사기 수준"이라며 아쉬움을 내비쳤다. 공영방송 드라마에서 이 같은 대사가 등장한 것이 적절한지를 두고 의문을 제기하는 의견도 나왔다.'너 말고 다른 연애'는 서강준의 로맨스 복귀작으로 방송 전부터 관심을 키웠지만, 시청률에서는 아쉬운 성적을 거두고 있다. 지난달 12일 전국 가구 기준 2.6%로 출발한 뒤 7회까지 2%대에 머물렀으며, 8회부터는 1%대로 내려앉았다. 지난 17일 방송된 9회는 1.8%를 기록하며 당시 자체 최저 시청률을 경신했다. 18일 방송된 10회까지 1%대에 머물면서 3회 연속 시청률 반등에 실패했다.'너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차에 접어든 연인이 익숙한 관계에서 벗어나 새로운 감정과 마주하는 과정을 그린 멜로드라마다. 시청률 부진에 이어 대사 논란까지 불거지면서 작품을 향한 부정적인 반응이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr