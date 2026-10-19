하영 차기작 '승산 있습니다'가 내년 SBS 상반기 편성 라인업에서 제외됐다./사진=텐아시아DB

하영 차기작 '승산 있습니다'가 내년 SBS 상반기 편성 라인업에서 제외됐다./사진제공=SBS

배우 하영이 증조부의 친일 행적 논란으로 연예계 활동에 제동이 걸린 가운데, 이제훈과 함께 주연을 맡아 이미 촬영을 마친 SBS 새 드라마 '승산 있습니다' 역시 내년 상반기 편성 라인업에서 제외됐다.19일 OSEN 보도에 따르면 SBS는 최근 '승산 있습니다'를 2027년 상반기 편성 라인업에서 제외하기로 결정했다. SBS 측은 향후 편성에 대해 다각도로 논의를 이어가고 있으나, 하반기 편성을 비롯한 구체적인 방송 일정은 불투명한 상태다.일본 TV아사히 드라마를 원작으로 한 리메이크작 '승산 있습니다'는 전직 변호사이자 현직 사무장 권백이 이끄는 법률사무소가 승산 없는 싸움을 유쾌하게 풀어나가는 코믹 법조 탐정물이다. 드라마 '시그널', '모범택시' 시리즈를 성공으로 이끈 이제훈과 라이징 스타로 주목받던 하영의 만남으로 제작 단계부터 기대를 모았다.당초 이 작품은 2027년 2월 방영을 목표로 제작을 마치고 편성을 조율해왔다. 그러나 지난 8월 하영의 증조부가 일제강점기 친일 행적에 연루됐다는 의혹이 제기되며 거센 비판 여론이 일었다. 이 여파로 하영은 앞서 출연을 확정했던 넷플릭스 오리지널 시리즈 '중증외상센터' 시즌2와 시즌3에서 잇따라 하차했다.촬영이 이미 끝난 '승산 있습니다' 측은 논란 직후 "출연 배우와 관련된 최근 사안에 대해 엄중하게 받아들이고 있으며 다각도로 신중하게 논의 중"이라는 입장을 밝혔으나, 여론의 부담을 이겨내지 못하고 상반기 라인업에서 빠지게 됐다.특히 '승산 있습니다'가 일본 드라마를 원작으로 하고 있다는 점, 당초 예정됐던 방영 시기가 3·1절 전후와 맞물린다는 점 등이 방송사 측에 상당한 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.작품에 참여한 제작진과 배우들의 노고를 고려해 무기한 표류나 미편성으로 남기지 않기 위한 논의를 지속하고 있지만, 주연 배우의 역사적 논란과 맞물린 작품인 만큼 향후 안방극장에 정상적으로 걸릴 수 있을지는 미지수다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr