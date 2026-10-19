배우 장세혁이 '너에게 다이브'에서 연기 변신을 선보였다. / 사진=채널A 방송 화면 캡처

배우 장세혁이 '너에게 다이브'에서 연기 변신을 선보였다. / 사진=채널A 방송 화면 캡처

배우 장세혁이 '너에게 다이브'에서 연기 변신을 선보였다. 서로 다른 영혼이 깃든 인물을 연기하며 극의 긴장감과 유쾌함을 동시에 이끌었다.최근 방송된 '너에게 다이브' 7, 8회에서는 동생을 지키려는 윤하루(장세혁 분)와 그의 몸에 영혼이 들어간 윤하나(김지연 분)의 이야기가 펼쳐졌다. 윤하루는 이형원(김한영 분)의 팔에서 스토커와 같은 흉터를 발견하고 의심을 품었다. 이후 이형원의 방에서 윤하나와 관련된 자료를 찾아내면서 긴장감이 높아졌다. 장세혁은 평소 가벼운 태도를 보이던 윤하루가 위기 상황을 마주한 뒤 달라지는 모습을 표정과 말투의 변화로 표현했다.조명 사고가 발생한 순간에는 동생과 정우재(박서함 분)를 감싸며 보호하려는 마음을 보여줬다. 부상을 입은 상황에서도 농담으로 아픔을 넘기려는 모습으로 윤하루 특유의 성격을 살렸다.현재 시점으로 돌아온 뒤에는 윤하루의 몸에 윤하나의 영혼이 들어가면서 새로운 상황이 펼쳐졌다. 장세혁은 같은 외형을 지녔지만, 성격과 행동이 다른 두 인물을 구분해 연기했다. 윤하나의 영혼이 깃든 윤하루는 낯선 요리 방송 현장에 적응하면서도 서예랑(문승유 분)의 애정 표현에는 당황했다. 장세혁은 상대를 피하는 시선과 머뭇거리는 말투, 급하게 몸을 움직이는 행동으로 이전과 달라진 인물의 모습을 보여줬다.정우재와 마주하는 장면에서는 복잡한 감정을 표현했다. 무사히 살아 있는 정우재를 보고 반가워하다가도 그의 차가운 태도에 당황했고, 두 사람이 헤어진 사이라는 사실을 알게 된 뒤에는 속상한 마음을 감추지 못했다. 그러면서도 "괜찮아, 우재만 무사하면 돼"라고 말하며 상대를 향한 애틋함을 전했다.극 말미에는 자신들이 겪었던 사건이 시나리오에 담겨 있다는 사실을 알아채며 또 다른 전개를 예고했다. 장세혁은 사건의 배후에 있는 인물을 마주한 뒤 충격에 빠진 모습을 보이며 긴장감을 더했다.장세혁은 배우 데뷔 전 YG엔터테인먼트에서 연습생 생활을 한 것으로 알려졌다. 이후 연기자로 활동 영역을 옮긴 그는 '너에게 다이브' 오디션에서 120대 1의 경쟁률을 뚫고 주연으로 발탁됐다. 이번 작품에서는 서로 다른 인물의 감정과 행동을 구분하며 연기 폭을 넓히고 있다.'너에게 다이브'는 매주 토요일과 일요일 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr