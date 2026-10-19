개그맨 박영재가 KBS의 텃세가 심하다며 불만을 토로했다. / 사진제공=KBS2

개그맨 박영재가 KBS의 텃세가 심하다며 불만을 토로했다. / 사진제공=KBS2

개그맨 박영재가 KBS의 텃세가 심하다며 불만을 토로했다. SBS 출신이라는 이유로 차별받는 것 아니냐는 농담을 던지며 선배 개그맨 박영진과 신경전을 벌였다.지난 18일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 '시청자 방송 위원회'와 '유행유행유' 코너가 공개됐다. '시청자 방송 위원회'에서 박영재는 '공개재판'에 출연 중인 박영진을 지목하며 불편함을 표현했다. 박영진은 "무슨 소리냐. 내가 '개그콘서트'를 얼마나 사랑하는데"라고 반박했다. 이에 박영재는 "'개그콘서트'를 사랑하는데 왜 충성은 하하한테 가서 하느냐"며 "사랑하면 코너 두세 개는 해야지"라고 받아쳤다.박영진은 "그럼 이거 하면 되겠네"라며 박영재의 자리를 빼앗았다. 이어 "내가 이런 테이블 코너 잘한다"고 자신하며 특유의 말투로 "불편합니다"라는 대사를 선보였다. 자리를 빼앗긴 박영재는 "텃세 심하다. SBS에서 왔다고 이러는 거 아니다"라며 불만을 표했다. 이어 "형, 저도 코너 이거 하나밖에 없어요"라고 호소해 객석의 웃음을 자아냈다.또 다른 코너 '유행유행유'에서는 서성경과 서유기가 새로운 유행어를 선보였다. 서성경은 상대에게 물러나라고 말하는 '저리가릿 와가릿 마가릿'을 총을 쏘는 동작과 함께 소개했다. 서유기는 답답한 상황에서 사용하는 '왜?!'를 고양이 울음소리처럼 변형한 '왜앵-키약'을 공개했다.두 사람은 선배 개그맨들에게 유행어를 따라 할 것을 요구했다. 박성광은 조수연에게 "혹시 좀비에 물렸을 수도 있으니 좀비들은 창피해서 못 하는 유행어를 해보라"고 말했다. 조수연이 귀여운 목소리로 '하지마마 중전마마'를 선보이자 서성경은 "다시"라며 재차 시도할 것을 요구했다.감염관리국 직원으로 등장한 신윤승도 유행어를 따라 해야 하는 상황에 놓였다. 박성광이 "좀비가 나타났을 때 물러나게 하는 주문이 있다고 하던데?"라고 묻자 좀비 역할의 박소라가 나타났다. 이에 신윤승은 "저리가릿 와가릿 마가릿"을 외치며 상황극을 이어갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr