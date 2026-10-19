박재민이 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박재민이 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 박재민이 새 드라마 '파이널 테이블'에서 요리 서바이벌 진행자로 변신한다.오는 24일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 선발하는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회를 배경으로, 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 이야기를 그린 작품이다.박재민은 극 중 요리 서바이벌 프로그램의 MC 캡틴 쿡 역을 맡는다. 캡틴 쿡은 'K-푸드 전도사'라는 별명을 가진 인물로 뛰어난 언변과 능숙한 진행 실력을 바탕으로 대회를 이끈다. 화려한 스타일링과 출연자들의 심리를 파고드는 진행 방식으로 극에 긴장감을 더할 예정이다.박재민과 함께 션 리차드, 신은정, 이두석이 심사위원으로 합류한다. 세 사람은 각기 다른 요리 철학과 전문성을 바탕으로 참가자들의 실력을 평가한다.션 리차드는 세계적인 명성을 지닌 셰프 앙리 베니에 역을 맡았다. 앙리 베니에는 서양 요식업계에서 존경받는 인물이자 심사위원장으로 대회 전반을 이끄는 중심 역할을 한다.신은정은 '한식계의 대모' 윤정숙으로 분한다. 윤정숙은 전통 장류 명인이자 무형문화재로 평연그룹 회장 문해선(장영남 분)과 오랜 친분을 유지해 온 인물이다. 한식의 전통과 정서를 반영한 과제를 제시하며 참가자들의 역량을 시험한다.이두석은 한국 식재료 전문가이자 요리 평론가 김필현을 연기한다. 김필현은 전국을 돌아다니며 사라진 식재료를 복원하는 프로젝트를 진행하는 인물이다. 재료에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 심사에 참여한다.이처럼 각기 다른 전문성을 갖춘 심사위원 3인방과 MC 박재민이 요리 서바이벌을 이끌 예정인 가운데, 참가자들이 치열한 경쟁 속에서 어떤 요리를 선보일지 심사위원들이 어떤 평가를 내릴지 관심이 쏠린다.'파이널 테이블'은 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 국내에서는 디즈니+, 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr