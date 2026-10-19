/사진제공=EDAM 엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ)가 신곡 발매를 앞두고 티저 영상을 선보였다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 19일 0시 공식 SNS 채널에 우즈의 새 디지털 싱글 'Come into my world!'(컴 인투 마이 월드!) 뮤직비디오 티저를 올렸다.영상은 서부극을 떠올리게 하는 공간을 배경으로 긴박한 상황을 담아냈다. 검은색 정장 차림으로 등장한 우즈는 개성 있는 머리 모양과 화장을 한 채 익살맞은 표정을 지었다.이어 식당에서 소동을 일으키는 인물과 근조화환이 놓인 공간, 총기를 겨누는 장면 등이 빠른 호흡으로 이어졌다. 속도감 있는 화면 편집과 카메라 움직임으로 몰입도를 더했다. 배경음악으로는 신곡 'Come into my world!'의 주요 음원이 일부 흘러나왔다.우즈의 새 디지털 싱글 'Come into my world!' 음원과 뮤직비디오 본편은 오는 20일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr