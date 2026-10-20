BOYNEXTDOOR ‘HOME Party’ in Seoul / KOZ Entertainment

BOYNEXTDOOR ‘HOME Party’ in Seoul / KOZ Entertainment

BOYNEXTDOOR ‘HOME Party’ in Seoul / KOZ Entertainment

보이그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 19일 서울에서 열린 스페셜 콘서트를 성황리에 마무리하며 정규 1집 리패키지 앨범 'HOME: DELUXE'(홈: 디럭스) 활동의 피날레를 장식했다. 이번 공연은 전 세계 150개 국가 및 지역의 팬들이 지켜보는 가운데 열렸다.성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학 등 6인으로 구성된 보이넥스트도어는 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 'BOYNEXTDOOR 'HOME Party''(보이넥스트도어 '홈 파티')를 개최했다.공연은 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널과 팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 전 세계에 생중계됐다. 소속사가 집계한 위버스 시청 데이터에 따르면 한국과 미국, 일본, 중국, 인도네시아를 비롯해 전 세계 150개 국가 및 지역의 팬들이 접속해 이들의 무대를 함께 지켜봤다.이날 보이넥스트도어는 신곡 'CLICHE'(클리셰)의 첫 라이브 무대를 포함해 'ANIMAL'(애니멀), 'Count To Love (Korean Ver.)', '400 Years'(400년), 'VIRAL'(바이럴), 'ADIOS!'(아디오스!) 등 총 9곡의 풍성한 세트리스트로 무대를 꽉 채웠다.멤버들이 직접 쓴 손편지를 주고받으며 팀워크와 성장 과정을 돌아보는 뜻깊은 시간도 마련됐다. 멤버들은 힘든 순간마다 서로를 지탱해 주고 각자의 부족한 점을 보완하며 함께 걸어온 여정에 대한 고마움을 전해 뭉클함을 자아냈다.공식 팬덤 '원도어(ONEDOOR)'를 향해서는 이번 앨범 활동을 통해 한층 단단해진 내면의 자신감을 얻었다고 전했다. 멤버들은 "이번 앨범 덕분에 내면에 쉽게 흔들리지 않는 든든한 기둥이 생긴 것 같다"라며 "앞으로도 무대를 통해 끊임없이 성장하는 모습을 증명해 보이겠다. 더 발전된 아티스트로 돌아오겠다"고 약속했다.팬들의 앵콜 연호에 무대로 다시 오른 보이넥스트도어는 'ANIMAL'과 'ADIOS!'를 열창하며 피날레를 장식했다.보이넥스트도어는 'HOME: DELUXE'로 국내외 주요 차트에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 이번 리패키지 앨범은 9월 28일부터 10월 4일까지 집계된 한터차트 주간 음반 차트 1위를 차지했으며, 일본 발매 첫날 오리콘 데일리 앨범 랭킹 정상을 밟았다.아울러 기존 정규 음반 'HOME'은 지난 17일 자 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 177위로 재진입했고, '월드 앨범' 3위와 '톱 앨범 세일즈' 9위에 랭크되며 탄탄한 글로벌 음반 파워를 입증했다.국내 활동을 성공적으로 마친 보이넥스트도어는 북미 대륙으로 무대를 넓힌다. 이들은 오는 30일 미국 댈러스의 더 밤 팩토리(The Bomb Factory)에서 첫 북미 투어인 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN NORTH AMERICA'의 포문을 연다.이번 투어는 시카고, 뉴욕, 토론토, 시애틀, 로스앤젤레스 등 북미 주요 10개 도시에서 총 10회에 걸쳐 펼쳐질 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr