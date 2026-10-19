EVNNE 6th EP 'on: our noise' Concept Image / Jellyfish Entertainment

EVNNE 6th EP 'on: our noise' Concept Image / Jellyfish Entertainment

보이그룹 이븐(EVNNE)이 자신만의 소리로 가요계에 돌아온다.이븐은 19일 여섯 번째 미니앨범 'on: our noise'(온: 아워 노이즈)를 발매한다. 이번 앨범에는 주변의 다양한 소리를 발견하고 탐구하며 이븐만의 사운드를 찾아가는 이야기를 담았다. 총 5곡이 담긴 이번 미니앨범에는 타이틀곡 'LOOK AT MA'(룩 앳 마)를 비롯해 'BLESS', 'kNOW WASSUP', 'A-ok', 'That's OMG' 등이 수록됐으며, 멤버 5인 전원이 타이틀곡 'LOOK AT MA'의 작사에 직접 참여했다.이븐은 18일 공식 채널을 통해 타이틀곡의 두 번째 뮤직비디오 티저도 공개했다. 영상은 폐자재로 쌓아 올린 거대한 타워가 자리한 거칠고 버려진 공간을 배경으로 펼쳐진다. 구조물 주위로 모여든 인파가 음악을 즐기는 가운데 주변을 탐색하던 멤버들이 점차 활기찬 축제의 분위기에 녹아드는 모습을 담아냈다. 영상 말미에는 멤버들이 상공을 가로지르는 새를 올려다보는 장면으로 여운을 남기며 본편 서사에 대한 궁금증을 자극했다.이에 앞서 이븐은 18일 서울 광진구 예스24 라이브홀 인근에서 'EVNNE PRE-LISTENING PARTY: ALBUM DOCENT TOUR'(이븐 프리 리스닝 파티: 앨범 도슨트 투어)를 열고, 팬들에게 먼저 신곡을 들려줬다.멤버들이 직접 큐레이터로 나섰다. 멤버들은 각 수록곡의 분위기에 맞춰 연출된 개별 부스로 팬들을 안내하며 앨범의 감상 포인트를 직접 짚었다. 이븐은 곡마다 담긴 비하인드 스토리와 감상 포인트를 설명하고 향후 음악적 방향성에 대해 팬들과 깊이 있는 대화를 나눴다.컴백 이후 이븐은 11월 21일과 22일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 팬 콘서트 'EVNNE FAN-CONCERT [ONE TAKE] IN SEOUL'을 개최하고 팬들과 만난다.이어 12월 일본, 2027년 1월 타이베이를 거쳐 북미와 유럽 등 전 세계 22개 도시를 아우르는 글로벌 투어에 돌입할 예정이다.한편 이븐의 여섯 번째 미니앨범 'on: our noise'와 타이틀곡 'LOOK AT MA'의 뮤직비디오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr