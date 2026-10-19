배우 강소라가 데뷔 17년 만에 처음으로 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 강소라가 데뷔 17년 만에 처음으로 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=스튜디오 유후

배우 강소라가 데뷔 17년 만에 처음으로 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. 최근 개인 유튜브 채널을 통해 색다른 모습을 보여주며 관심을 끈 데 이어 예능 활동을 확대한다.강소라는 오는 21일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에 출연해 배우로서의 활동과 개인적인 이야기를 전할 예정이다. 이번 '유퀴즈'에서는 오랫동안 책과 이야기를 접하며 쌓아온 경험을 비롯해 배우로 살아온 시간을 돌아본다. 연기 활동뿐 아니라 개인적인 삶에 관한 생각도 솔직하게 털어놓을 전망이다.최근 강소라는 개인 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'를 통해 대중과 소통하고 있다. 특히 무협 장르를 향한 남다른 애정과 관련 지식을 소개한 영상은 조회수 약 290만 회를 기록하며 화제를 모았다. 작품 속 모습과 달리 털털하고 친근한 매력을 보여주면서 새로운 관심을 얻고 있다.강소라는 여행 예능 '지구마불 세계여행4'에도 합류한다. 다양한 여행지를 방문하며 예상치 못한 상황에 대처하는 모습과 출연진과의 호흡을 선보일 전망이다.앞서 강소라는 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이후 영화 '써니', 드라마 '미생', '동네변호사 조들호', '변혁의 사랑' 등 다양한 작품에 출연했다. 2020년에는 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.강소라가 출연하는 '유퀴즈'는 오는 21일 오후 8시 45분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr