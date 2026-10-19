/사진=인스타그램 캡처 @mbcradio12

그룹 소녀시대 멤버 써니가 이수만 A2O 엔터테인먼트 키 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)와 라디오 프로그램에서 호흡을 맞춘다.지난 18일 A2O LITE 공식 SNS 채널 스토리에는 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'의 주간 출연진 일정이 올라왔다. 해당 일정에 따르면 A2O LITE는 오는 21일 방송에 게스트로 나선다.이날 방송은 써니가 스페셜 DJ를 맡아 진행한다. 써니는 소녀시대 멤버이자 이 키 프로듀서의 조카다. 2023년 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리한 뒤, 지난해 이 프로듀서가 세운 신생 기획사 A2O엔터테인먼트로 적을 옮겼다.앞서 이 키 프로듀서는 12일 경기 고양시 킨텍스에서 보이그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)과 A2O LITE의 합동 데뷔 무대를 열고 가요계 복귀를 알렸다.A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(니온)은 지난 13일 오후 6시 음원 공개 후 약 29시간 만인 지난 14일 오후 11시 멜론 메닝 차트인 '톱100' 차트 정상에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr