이영자가 막걸리를 활용해 농사를 지었다. / 사진='이영자 TV' 유튜브 캡처

이영자가 막걸리를 활용해 농사를 지었다. / 사진='이영자 TV' 유튜브 캡처

방송인 이영자가 텃밭에서 소소하지만 확실한 행복을 찾으며 가을 농사에 나섰다.지난 18일 이영자의 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 '이영자가 찾은 진짜 행복, 배추 심고 막걸리 마시는 소소한 농촌 일기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이영자는 본격적인 농사일에 앞서 귀한 수제 복숭아 조림을 스태프들과 나눠 먹으며 활기차게 일상을 시작했다. 이어 직접 가꾼 텃밭을 소개한 그는 이미 쪽파와 콜라비를 심어두었다며, 이번에는 김장 대비 배추 모종 60개를 심겠다고 밝혔다. 배추를 심을 자리에는 낙엽 방지용 그늘막까지 설치하는 섬세함을 보였다.이영자는 유튜브를 통해 배운 유기농 농사법이라며 막걸리와 물을 섞은 희석액에 배추 모종 뿌리를 담근 뒤 심는 방법을 소개했다. 막걸리를 머금은 모종을 보며 그는 "술 먹은 애들"이라며 "너무 취했나? 얘네들이 나중에 신나서 막 노래 부르는 거 아니냐"며 너스레를 떨었다.이영자는 모종을 다 심고 정성껏 물을 줬다. 그는 "물 줄 때 기분이 너무 좋다. 쑥쑥 자란다"며 텃밭을 가꾸는 보람과 즐거움을 나눴다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr