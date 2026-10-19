김종국이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 지코가 대만 여행 도중 김종국을 향해 불만을 터뜨린다. / 사진제공=SBS Plus·MBN

가수 지코가 대만 여행 도중 김종국을 향해 불만을 터뜨린다. 김종국의 고강도 운동 지도에 시달린 데 이어 현지 인지도에서도 밀리자 "김종국 나쁜 사람이다"라며 공개 저격에 나선다.오는 20일 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 대만' 3회에서는 추성훈, 김종국, 지코의 대만 여행기가 이어진다.추성훈은 숙소에서 체크아웃하기 전 동네 구경에 나선다. 현지 미용실을 찾은 그는 샴푸와 두피 마사지를 받으며 대만의 미용 문화를 경험한다. 미용실 원장은 "잘생겨서 잘 어울린다"며 추성훈의 머리를 과거 데이비드 베컴이 선보였던 닭 볏 스타일로 꾸민다.갑작스러운 변신에 놀란 추성훈은 미용실을 나서자마자 사진 촬영 요청을 받으며 자신감을 되찾는다. 이후 세 사람이 버스를 타고 이동하려는 순간, 미용실 원장이 과일까지 챙겨와 추성훈에게 건넨다. 이를 지켜본 김종국은 "형한테 반한 거 같은데"라고 말한다. 추성훈은 "요즘 아줌마들한테 인기 좋아"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.세 사람은 대만 자이현의 대표 음식인 칠면조 덮밥을 맛보기 위해 현지 식당도 방문한다. 손님으로 붐비는 가게에서 한 대학생과 합석하게 된 이들은 그의 외모에 관심을 보인다. 추성훈과 김종국, 지코는 "얼굴이 너무 잘생겼다"며 칭찬을 건넨다. 이어 운동까지 하면 더욱 멋있어질 것 같다며 운동을 권유한다. 갑작스럽게 관심을 받게 된 대학생은 당황스러워한다.지코는 김종국의 운동 지도에 불만을 표한다. 가오슝으로 이동하기 전 생애 첫 아침 운동에 나선 지코는 김종국과 함께 어깨 운동한다. 운동을 마친 뒤에는 형들을 위해 아침 식사까지 준비하게 된다. 이후 음식을 주문하러 간 식당에서 김종국보다 자신을 알아보는 사람이 적자 지코는 직원에게 "김종국 나쁜 사람이다"라고 농담한다.차 안에서도 두 사람의 신경전은 이어진다. 추성훈이 자신의 안전벨트를 가져간 김종국에게 "앞으로 잘해라"라고 경고하자 지코는 "권위적이긴 했다"며 추성훈의 편을 든다. 이에 김종국이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.'상남자의 여행법 in 대만'은 매주 화요일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr