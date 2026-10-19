트랜스젠더 유튜버 풍자가 박세미의 부케를 받았다. / 사진=유재필 SNS

사진=유재필 SNS

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크리에이터 풍자가 박세미 결혼식 부케의 주인공이 됐다.개그맨 유재필은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "세미누나 부케 라인업 쟁쟁하다..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박세미의 부케를 받으려 약 8명의 인원이 모인 모습. 김진주, 김지유, 연예림, 이수빈 등 다양했다.풍자는 큰 키로 부케를 낚아챘다. 본인도 놀란 듯한 표정을 보였고, 이내 부끄러운 듯 포즈를 취했다.풍자의 법적 성별은 남성이다. 사회적 성별은 트랜스 여성이다.한편 박세미는 이날 플로리스트 김준연 씨와 서울 모처에서 백년가약을 맺었다. 김준연 씨는 박세미보다 1살 연하다. 2012년 JTBC 오디션 프로그램 '메이드 인 유'에 참가해 아이돌 데뷔에 도전한 이력이 있으며, 현재는 플로리스트로 활동 중이다. 2020년 그룹 방탄소년단의 자체 예능 '달려라 방탄' 99화 플로리스트 편에도 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr