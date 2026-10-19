정재형이 운전면허를 취득했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

정재형이 운전면허를 취득했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

가수 정재형이 56세의 나이에 운전면허를 최종 취득한 근황을 밝혔다.지난 18일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '왼쪽이 액셀이야 오른쪽이 브레이크야?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 정재형이 운전면허를 취득하는 모습이 담겼다.정재형은 운전면허 필기시험을 74점으로 통과한 데 이어 기능시험에서는 감점 없이 100점을 받으며 연이은 합격을 기록했다. 정재형은 "시험 보는 애들이 다 너무 어린 꼬맹이라서 좋은 티도 못 내겠다"면서도 뿌듯함을 감추지 못했다.이후 도로주행 연습을 위해 포천의 한 운전면허 시험장으로 이동했다. 현장에서 제작진이 "저 차가 에스파 카리나 씨가 운전했던 차"라고 소개했다. 정재형은 "안 그래도 시험 본다고 하던데"라며 은근한 경쟁심을 내비쳐 웃음을 안겼다.긴장 속에 연습을 마친 정재형은 도로주행 시험까지 단번에 합격하며 생애 첫 국가 자격증을 손에 쥐었다. 정재형은 "50살 이후 이런 성취감을 느낀 것은 처음"이라며 기뻐했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr