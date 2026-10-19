주지훈, 추영우, 정예인이 '중증외상센터' 시즌2, 3에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'가 시즌2와 시즌3 제작을 동시에 확정했다. 주지훈과 추영우 등 기존 출연진이 다시 뭉치는 가운데, 정예인이 새로운 천장미 역으로 합류한다.넷플릭스는 19일 '중증외상센터' 시즌2와 시즌3 제작 및 주요 캐스팅을 확정했다고 밝혔다.'중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈 분)이 유명무실한 중증외상팀을 살리기 위해 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 메디컬 드라마다. 시즌1은 통쾌한 전개와 배우들의 호흡으로 주목받았으며, 전 세계 63개국 넷플릭스 TOP10 리스트에 이름을 올렸다.시즌2에서는 백강혁과 중증외상팀이 더욱 거대한 재난과 예측하기 어려운 위기에 맞선다. 시즌1에서 중증외상팀을 재건한 백강혁은 의료 시스템의 문제를 해결하고 환자들의 골든타임을 지키기 위해 다시 한번 고군분투한다.주지훈은 천재 외과 전문의 백강혁 역으로 돌아온다. 거침없는 실력과 직설적인 언행으로 인기를 끌었던 캐릭터인 만큼, 새로운 위기 속에서 어떤 활약을 보여줄지 관심이 쏠린다.추영우는 백강혁의 제자 양재원 역을 다시 맡는다. 시즌1에서 백강혁의 가르침을 받으며 성장했던 양재원은 시즌2에서 그의 후계자로 한층 발전한 모습을 보여줄 예정이다.윤경호는 한국대병원 기조실장으로 승진한 한유림 역으로 복귀한다. 백강혁과 티격태격하면서도 위기의 순간마다 힘을 보탰던 한유림이 새로운 직책에서 어떤 모습을 보여줄지도 관전 포인트다. 정재광 역시 박경원 역으로 다시 합류한다.친일파 집안 의혹으로 하영이 천장미 역에서 하차한 가운데, 시즌2, 3에서는 정예인이 천장미 역에 새롭게 발탁됐다. 극 중 천장미는 중증외상팀의 베테랑 간호사다. 정예인은 오디션을 거쳐 캐스팅된 것으로 전해졌다.제작진에도 변화가 있다. 시즌2는 이도윤 감독이 각본을 맡고, 시즌3에서는 이도윤 감독과 신예 토마시 작가가 함께 집필한다. 두 시즌에는 기존 출연진 외에도 새로운 배우들이 합류할 예정이다.'중증외상센터' 시즌2와 시즌3는 넷플릭스를 통해 공개된다. 구체적인 공개 일정은 아직 발표되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr