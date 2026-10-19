'런닝맨'에 유라가 출연했다. / 사진=텐아시아DB

'런닝맨'에 유라가 출연했다. / 사진=SBS

'런닝맨'에 유라와 박초롱이 출연했다. / 사진=SBS

그룹 걸스데이 출신 유라가 개그맨 양세찬과 불거졌던 열애설을 언급했다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 유라와 에이핑크 박초롱이 게스트로 출연해 '환승의 작대기' 레이스를 펼쳤다.이날 멤버들은 유라와 박초롱의 등장에 양세찬과의 인연을 언급했다. 박초롱은 과거 양세찬이 이상형으로 꼽았던 인물이며, 유라는 양세찬과 열애설에 휩싸인 적이 있기 때문. 양세찬은 평소 단발머리를 좋아한다며 박초롱에게 호감을 표현했던 일화를 전했다.유라는 과거 양세찬과의 열애설이 불거진 배경을 설명했다. 그는 "하하가 방송에서 양세찬의 전 여자친구가 아이돌이라고 언급한 뒤 온라인상에서 유라가 당사자로 지목됐다"고 설명했다.어 "평소 양세찬, 양세형 형제와 친분이 있어 처음에는 대수롭지 않게 여겼지만 이후 자신의 기사마다 양세찬과의 교제 여부를 묻는 댓글이 달려 당황했다"고 털어놨다.결국 유라는 "다른 프로그램에서 거짓말 탐지기까지 동원해 양세찬과 교제한 사실이 없다고 해명했다"고 밝혔다. 이에 양세찬은 미안한 마음을 전했고 유라는 "살면서 열애설이 난 적이 없는데 이번 일을 계기로 처음 열애설을 경험하게 됐다"며 농담했다.그러면서 "진짜 만났었는데"라며 실제로 교제했던 사이인 것처럼 장난을 쳐 양세찬을 당황하게 했다.박초롱과 양세찬 사이에도 묘한 분위기가 형성됐다. 박초롱은 "연애할 때 상대방에게 맞춰가는 편"이라며 "좋아하는 사람에게 사소한 연락을 자주 하는 것이 자신만의 호감 표현 방식"이라고 설명했다. 멤버들은 양세찬이 박초롱과 잘 어울린다며 두 사람을 적극적으로 엮었다.유라는 마지막까지 양세찬과의 열애설을 언급해 웃음을 더했다. 박초롱에게 양세찬을 자신의 전 남자친구인 것처럼 소개하며 두 사람의 만남을 응원한 것. 양세찬과 박초롱은 멤버들의 축하 속에 영화 티켓을 받으며 레이스를 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr