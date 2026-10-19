개그우먼 박세미와 플로리스트 김준연 씨가 웨딩마치를 올리고 있다. / 사진=테이 SNS

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가수 테이가 개그우먼 박세미의 결혼식의 축가를 맡았다.테이는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "사랑하는 세미의 결혼식"이라는 문구와 함께 두 개의 영상을 게재했다.공개된 영상들 속에는 테이가 박세미와 김준연 씨를 바라보며 열창하고 있는 모습. 테이는 "그간 얼마나 많은 사랑을 주고받았는지, 축하하는 사람들의 눈빛이 반짝반짝 했던"이라며 후기를 전했다. 또 그는 "무엇보다 세미가 젤 반짝였다"면서 "너의 축가자가 되어 행복했다"고 따뜻한 말을 건넸다.박세미와 김준연 씨는 이날 서울 모처에서 백년가약을 맺었다. 김준연 씨는 박세미보다 1살 연하다. 2012년 JTBC 오디션 프로그램 '메이드 인 유'에 참가해 아이돌 데뷔에 도전한 이력이 있으며, 현재는 플로리스트로 활동 중이다. 2020년 그룹 방탄소년단의 자체 예능 '달려라 방탄' 99화 플로리스트 편에도 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr