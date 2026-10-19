사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 모델 이혜정이 남편 이희준과 둘째 계획을 두고 의견 차이가 있다고 밝혔다.19일 방송된 KBS 2TV 예능 '말자쇼'는 '가족끼리 왜 이래' 특집으로 꾸며져 모델 이혜정과 이혼 전문 변호사 양나래가 출연했다.이날 이혜정은 "결혼 11년 차, 8살 아들을 키우고 있는 모델"이라고 자신을 소개했다. 김영희를 응원하러 왔다는 그는 "저도 사연이 많다"며 결혼 생활과 육아 고민을 털어놨다.김영희는 이혜정, 이희준 부부가 결혼 11년 차에도 여전히 다정하다고 전했다. "항상 뽀뽀하고 영상통화를 한다"는 말에 이혜정은 "다들 놀라는데, 부부는 영상통화를 안 하냐"고 반문해 웃음을 자아냈다.금슬 좋은 두 사람에게도 생각이 다른 문제가 있었다. 이혜정은 "아들이 8살인데 동생을 갖고 싶다고 한참 울었다"며 "남편한테 둘째를 갖는 게 어떻겠냐고 했더니 절대 안 된다고 했다"고 밝혔다.이희준은 아내와 함께하는 시간을 더 원했다고. 이혜정은 남편이 "우리 나이도 있고, 난 너랑 놀고 싶다"고 말했다며 "너는 일을 사랑하는 사람 아니냐. 아이 키우는 것보다 일하는 게 좋지 않냐고 하더라"고 전했다.반면 이혜정은 여전히 둘째를 원하는 마음이 있다고 고백했다. 그는 "나중에는 낳고 싶어도 못 낳을 수도 있으니까"라며 시간이 흐르기 전에 자녀 계획을 고민하고 있다고 밝혔다.외동아들을 키우며 느끼는 어려움도 털어놨다. 이혜정은 "아이 하나를 키우는 게 힘들다. 엄마가 계속 놀아줘야 한다"며 "항상 아이 둘인 동생한테 같이 놀자고 부탁하는데 거부할 때가 많다"고 설명했다.양나래는 결혼 전 확인해야 할 사항으로 경제 상황과 자녀 계획을 꼽았다. 그는 "결혼은 경제 공동체이기 때문에 경제적인 현황을 투명하게 확인해야 한다"며 "자녀 계획도 정말 결혼 생활의 근간이 흔들릴 수 있다. 사전에 구체적으로 이야기해야 한다"고 강조했다.이를 들은 이혜정은 "저는 자녀 계획을 이야기하지 않았다. 그래서 그런 것 같다"고 공감했다.이혜정은 운동선수에서 모델로 전향하며 33kg을 감량한 사실도 밝혔다. 그는 "80kg에서 47kg까지 감량했다"며 "저도 갈고 닦았다"고 전했다.한편 이혜정과 배우 이희준은 2016년 결혼했으며, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr