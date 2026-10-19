사진=텐아시아DB

사진=KBS Cool FM '가비의 슈퍼라디오' 보이는 라디오

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'가비의 슈퍼라디오' 가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.19일 방송된 KBS Cool FM '가비의 슈퍼라디오'의 '스트리트 연애 파이터' 코너에는 솔비와 정혁이 출연했다.이날 솔비는 "나에게 결혼이란?"이라는 질문에 "마지막 사랑"이라고 답했다. 내년 4월 결혼을 앞둔 그는 "많은 분들이 축하해 주셔서 너무 감사드린다. 축복받는 결혼을 할 수 있다는 것에 감동받을 만큼 감사하다"고 소감을 전했다.앞서 결혼은 최대한 늦게 하는 게 좋다고 조언했던 솔비는 "진짜 해볼 거 다 해보고"라며 "지금의 결혼 시기가 저한테 너무 잘 맞았다"고 밝혔다. 또 "목표했던 것 중 하나가 열애설 없이 결혼으로 바로 가고 싶다는 것이었다"며 바람대로 결혼 소식을 알리게 된 데 만족감을 드러냈다.이규한의 마음을 확인한 계기는 뜻밖에도 사과 선물이었다. 솔비는 "'오래된 만남 추구' 녹화가 끝나고 오빠가 사과를 계속 선물로 보내더라"며 "아오리 사과부터 계절별, 종류별로 보내서 '왜 계속 보내지?' 했다"고 회상했다.선물에는 특별한 의미가 담겨 있었다. 프로그램 최종 선택에서 솔비를 선택하지 못한 데 대한 '사과'였던 것. 이규한은 솔비가 진행하는 클래스에도 직접 수강 신청을 하며 다가갔다.솔비는 "진짜 나를 이해하려고 노력하고 최대한 저의 속도에 맞춰서 계속 다가오는 모습에서 진정성을 느꼈다"고 털어놨다. 가비가 "귀여워 보이면 끝"이라고 하자 그는 "맞다. 너무 사랑스러웠다"며 웃었다.청취자의 요청에는 예비신랑 자랑도 이어갔다. 솔비는 "너무 민망하지 않겠느냐"면서도 "섬세하고 배려심이 많고 되게 따뜻한 사람"이라고 소개했다. "자기관리를 진짜 열심히 한다. 운동도 매일 한다. 깔끔하다"고 덧붙이자 정혁은 "간단하게 이야기했지만 여러 가지를 말했다. 완벽하다는 것"이라고 반응했다.결혼에 대한 확신은 자신을 대하는 태도에서 얻었다고 밝혔다. 솔비는 "나를 진심으로 존중해 주는 명확하고 믿음직한 사람이 내 옆에 있다는 확신이 크다"며 "나를 믿어주고 존중해 주고, 나를 정말 인간답게 생각해 주는 사람"이라고 강조했다.부부 사이에도 긴장과 배려가 필요하다는 생각을 전했다. 그는 "평생 서로의 팬이 되어줘야 한다"며 "서로가 서로를 없으면 안 될 만큼 소중하고 귀하게 생각하고 행동해야 하지 않을까 싶다"고 말했다.특히 "살짝 긴장하고 불편한 게 맞다"며 "너무 편한 사람이랑 잘 맞는다고 말하는데 사실 살짝 불편한 게 맞다. 불편함을 인지하고 있어야 조심하게 된다"고 설명했다.솔비는 "나이가 어느 정도 있으니까 조건이나 배경이 더 중요할 거라고 생각했다"면서도 "진짜 사랑하는 사람을 만나서 결혼할 수 있다는 게 가장 축복 같다"고 밝혔다.한편 솔비와 4세 연상 이규한은 지난해 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 지난 15일 결혼 소식을 알렸으며, 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr